Итоги 20 февраля: Порошенко в ООН, угрозы Путина и гнущийся смартфон Galaxy Fold

Новости Украины: День расстрела Небесной Сотни – величайшей трагедии независимой Украины. Порошенко выступил на Генеральной ассамблее ООН. Стрельба на границе Украины и Румынии.Samsung провела презентацию флагмана Galaxy S10. Путин пригрозил США ядерным ударом. Такими были главные новости среды, 20 февраля, в Украине и мире.

Расстрел Небесной Сотни: пятая годовщина трагедии

20 февраля 2014 года стало черным днем не только из-за дыма от сгоревшего Дома профсоюзов и горящих покрышек. В этот день 5 лет назад снайперы в течение трех часов стреляли в майдановцев.

Расстрел Майдана "правоохранители" начали с водометов, впоследствии бросили первые гранаты. Майдановцы прикрывались от пуль самодельными щитами, а их основным оружием были палки и коктейли Молотова. Служители режима Януковича 20 февраля убили наибольше протестующих – более 60. Всего с 18 по 20 февраля на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля – еще 20. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость – Небесной Сотни.

Украинцы чтят память Героев Небесной Сотни ежегодно 20 февраля – согласно президентскому указу. Звание Герой Украины получили 105 Героев Небесной Сотни, посмертно. Расследование преступлений, совершенных во времена Евромайдана 2013-2014 годов, до сих пор не завершены. Через пять лет после трагических событий те, кто расстреливал украинцев до сих пор не наказаны.

О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН

Освобождение пленных украинцев

Порошенко заявил, что привез с собой обращение к Генеральному секретарю ООН с просьбой продолжить давление на Москву для освобождения пленных украинских моряков. Также президент Украины призвал все страны удвоить усилия для освобождения более 70 украинских заложников, содержащихся в России и Крыму.

Россия готовится к наступлению

По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок. На Донбассе же российские вооруженные формирования имеют 496 танков, 938 бронемашин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем.

Территория оккупированного Донбасса признана самым заминированным регионом в мире. Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой, предназначенной для военного удара. К этому готовится Кремль.

Экологическая катастрофа на Донбассе

Из-за затопления угольных шахт существует риск загрязнения грунтовых вод. Вблизи линии соприкосновения сторон расположен ряд потенциально опасных объектов. Из-за регулярных обстрелов пророссийскими боевиками эти объекты могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф.

Пришло время поставить Россию на место.

В 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций. Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето в Совете Безопасности ООН. По крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины.

Путин пригрозил США ядерным ударом

Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого вернулся к главной теме прошлогоднего обращения - перевооружению армии и созданию новых образцов стратегического оружия.

В этот раз заявление Путина было адресовано прямо США, которые он обвинил в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В ответ в НАТО заявили о неприемлемости заявления президента РФ о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса после выхода США из ДРСМД в случае размещения американского вооружения в Европе.

Стрельба на границе Украины и Румынии

На украино-румынской границе украинские пограничники вынуждены были открыть огонь по контрабандистам. Группа из 10 человек пыталась незаконно перевезти 20 ящиков с сигаретами.

Увидев пограничников, контрабандисты бросили пакеты с сигаретами и начали убегать. Когда же поняли, что их гораздо больше, чем пограничников, то вернулись назад – применили силу против пограничников и начали отбивать брошенные ящики с сигаретами. В результате инцидента два человека получили пулевые ранения.

В Киеве планируют повысить тарифы на тепло и свет

Киевтеплоэнерго планирует до 1 мая утвердить в НКРЭКУ новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Так, тарифы на тепло для населения планируют увеличить в среднем на 18,73%. Тариф на отпуск электроэнергии хотят увеличить на 31,24% в два этапа.

Причинами роста тарифов называют: рост цены на газ, водоснабжение, необходимость заключения договора с ООО Киевские энергетические услуги и прочее.

Samsung презентовал гнущийся смартфон

Южнокорейская компания Samsung представила в Сан-Франциско новую линейку телефонов Galaxy S10. Среди своих новинок компания представила гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold со складывающимся безрамочным дисплеем.

Компания изобрела новую систему петель для Fold, которую вы даже не видите снаружи.

Samsung Fold в раскладываемом виде обладает экраном 7,3 дюйма и может запускать одновременно три приложения. В складываемом режиме это компактный смартфон с 4,6 дйюмовым экраном.

12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного флэш-накопителя по технологии Universal Flash Storage 3.0 (eUFS).

В Galaxy Fold установлено сразу шесть фотокамер!

Стоимость Galaxy Fold составит 1980 долларов (больше 50 тысяч гривен), старт продаж с 26 апреля. Смартфон очень дорогой.