Итоги 23 февраля:Смерть туристов в Карпатах, взрыв на Донбассе, помощь Венесуэле

____________________________________________________

Порошенко сообщил, что Украина сейчас имеет двух главных врагов

Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины сейчас есть два врага - Россия и бедность.

Порошенко отметил, что РФ является страной агрессором, и Украине нужен "холодный мир" с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.

Президент заявил о необходимости превращения Украины в "большую страну свободных, богатых и счастливых людей".

Взрыв возле блокпоста оккупантов на Донбассе

На временно оккупированной территории в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где российско-оккупационные войска осуществляют пропуск граждан, на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских.

Согласно предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - сообщили в штабе.

Спасение туристов в горах

Вечером в пятницу, 22 февраля на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван (Карпаты, Ивано-Франковская обл.) обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору. Трое из них были транспортированы к спасательному посту на носилках со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно.

По состоянию на 22:10 пятницы из группы туристов погибло 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста.

В 5:30 субботы, 23 февраля, в район горы Поп Иван-Черногорский направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки двух тел погибших.

На границе Колумбии и Венесуэлы сожгли три грузовика с гумпомощью

Три грузовика с гуманитарной помощью из четырех, прибывших на границу с Венесуэлой в колумбийской Кукуте, сожгли на венесуэльской части международного моста имени Сантандера.

По данным издания, в результате действий венесуэльской полиции при поджоге пострадали около 15 человек.

Video our WCK team captured of the Francisco de Paula Santander bridge between Colombia and #Venezuela. pic.twitter.com/WMAwJ03Nho

— WorldCentralKitchen (@WCKitchen) 23 февраля 2019 г.