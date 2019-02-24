Итоги 23 февраля:Смерть туристов в Карпатах, взрыв на Донбассе, помощь Венесуэле

____________________________________________________
Порошенко сообщил, что Украина сейчас имеет двух главных врагов
Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины сейчас есть два врага - Россия и бедность.
Порошенко отметил, что РФ является страной агрессором, и Украине нужен "холодный мир" с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.
Президент заявил о необходимости превращения Украины в "большую страну свободных, богатых и счастливых людей".
Взрыв возле блокпоста оккупантов на Донбассе
На временно оккупированной территории в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где российско-оккупационные войска осуществляют пропуск граждан, на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских.
Согласно предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - сообщили в штабе.
Спасение туристов в горах
Вечером в пятницу, 22 февраля на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван (Карпаты, Ивано-Франковская обл.) обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору. Трое из них были транспортированы к спасательному посту на носилках со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно.
По состоянию на 22:10 пятницы из группы туристов погибло 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста.
В 5:30 субботы, 23 февраля, в район горы Поп Иван-Черногорский направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки двух тел погибших.
На границе Колумбии и Венесуэлы сожгли три грузовика с гумпомощью
Три грузовика с гуманитарной помощью из четырех, прибывших на границу с Венесуэлой в колумбийской Кукуте, сожгли на венесуэльской части международного моста имени Сантандера.
По данным издания, в результате действий венесуэльской полиции при поджоге пострадали около 15 человек.
Video our WCK team captured of the Francisco de Paula Santander bridge between Colombia and #Venezuela. pic.twitter.com/WMAwJ03Nho
— WorldCentralKitchen (@WCKitchen) 23 февраля 2019 г.
В субботу оппозиция Венесуэлы попыталась доставить на территорию страны гуманитарную помощь из Бразилии. Командование венесуэльской армии объявило о развертывании сил на границе с Колумбией по распоряжению президента страны Николаса Мадуро.
Определен представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2019"
В финал Нацотбора прошли Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Сейчас стало известно, кто победил в конкурсе по результатам баллов от судей и зрителей.
Певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. В общем количестве MARUV заработала 11 баллов.
Однако, Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV еще не приняло окончательного решения о её участии в конкурсе.
По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы относительно договора в течение 24 часов.