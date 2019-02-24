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Итоги 23 февраля:Смерть туристов в Карпатах, взрыв на Донбассе, помощь Венесуэле

Итоги 23 февраля:Смерть туристов в Карпатах, взрыв на Донбассе, помощь Венесуэле
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Состоялся финал Нацотбора "Евровидение 2019", в Венесуэле согжгли грузовики с гуманитарной помощью, в Ивано-Франковской области спасали туристов с гор.

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Порошенко сообщил, что Украина сейчас имеет двух главных врагов

Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины сейчас есть два врага - Россия и бедность.

Порошенко отметил, что РФ является страной агрессором, и Украине нужен "холодный мир" с РФ, чтобы войска агрессора, его вооружение были убраны.

Президент заявил о необходимости превращения Украины в "большую страну свободных, богатых и счастливых людей".

Взрыв возле блокпоста оккупантов на Донбассе

На временно оккупированной территории в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где российско-оккупационные войска осуществляют пропуск граждан, на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских.

Согласно предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - сообщили в штабе.

Спасение туристов в горах

Вечером в пятницу, 22 февраля на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван (Карпаты, Ивано-Франковская обл.) обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору. Трое из них были транспортированы к спасательному посту на носилках со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно.

По состоянию на 22:10 пятницы из группы туристов погибло 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста.

В 5:30 субботы, 23 февраля, в район горы Поп Иван-Черногорский направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки двух тел погибших.

На границе Колумбии и Венесуэлы сожгли три грузовика с гумпомощью

Три грузовика с гуманитарной помощью из четырех, прибывших на границу с Венесуэлой в колумбийской Кукуте, сожгли на венесуэльской части международного моста имени Сантандера. 

По данным издания, в результате действий венесуэльской полиции при поджоге пострадали около 15 человек.

 

В субботу оппозиция Венесуэлы попыталась доставить на территорию страны гуманитарную помощь из Бразилии. Командование венесуэльской армии объявило о развертывании сил на границе с Колумбией по распоряжению президента страны Николаса Мадуро.

Определен представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2019"

 В финал Нацотбора прошли Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Сейчас стало известно, кто победил в конкурсе по результатам баллов от судей и зрителей.

Певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. В общем количестве MARUV заработала 11 баллов. 

Однако, Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV еще не приняло окончательного решения о её участии в конкурсе.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы относительно договора в течение 24 часов.

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Все по теме:

Венесуэла, 23 февраля, Евровидение 2019, Итоги дня, Главные новости, Определен победитель, Украину представит MARUV, Сожгли грузовики с гумпомощью, Взрыв на блокпосту в оккупированном Донецке, Спасение туристов с горы Поп Иван.
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