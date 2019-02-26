Итоги 25 февраля: Выплаты для пенсионеров, MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба

Новости Украины: Дополнительные выплаты для пенсионеров. Бывшего начальника Генштаба ВСУ времен Януковича, Владимира Заману, задержали по подозрению в госизмене. Победительница Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV не поедет на песенный конкурс в Израиль. Такими были главные новости понедельника, 25 февраля, в Украине и мире.

Подозрение в госизмене Замане

Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Ему объявили подозрение в государственной измене. В Печерском райсуде Киева ему должны избрать меру пресечения.

Так, Владимира Заману обвиняют в сокращении состава Вооруженных сил в 2012 – 2014 годах, а также в уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию военнослужащих в 2014 году.

Кроме этого, главный прокурор Украины Анатолий Матиос обвинил Владимира Заману в том, что тот за время своего пребывания на посту подписал и издал директиву об оперативном подчинении командованию ВМС военных частей Воздушных ВСУ: это переформатирование в Крыму дало значительные преимущества ЧФ РФ в контроле и блокировке дислоцированных в Крыму военнослужащих Вооруженных Сил.

Сам Замана заявил, что ему объявили подозрение из-за высказываний, в которых он обвинял действующую украинскую власть в "сдаче" Крыма. О вручении ему подозрения в суде он высказался так: "Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства – читать эту галиматью".

Отметим, что это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену.

MARUV не едет на Евровидение

Победительница Национального отбора Евровидения-2019, певица MARUV, не будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Все потому, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины и исполнительница не подписали соглашение относительно участия MARUV в этом конкурсе.

В НСТУ отметили, что Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, честно победила в конкурсе – получила высший бал от аудитории и высокие оценки жюри.

"Однако у исполнителя, который будет представлять Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ПАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров ПАО "НСТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе",– отметили в НСТУ.

Кроме того, согласно правилам Евровидения, вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Однако вокруг MARUV разгорелся скандал относительно ее будущих гастролей в России. Тогда она заявила, что готова отказаться от гастролей страной-агрессором.

"Ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора в этом году, имеет признаки политизации. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя", – добавили в НСТУ.

В свою очередь, MARUV отметила, что встреча с представителями Национальной общественной телерадиокомпании длилась около 7 часов. Обе стороны обсуждали договор, в котором прописаны все условия, при которых певица должна была представлять страну на Евровидении-2019. Однако переговоры завершились без ожидаемого результата.

Дополнительные выплаты пенсионерам

Украинские пенсионеры, имеющие минимальную пенсию, получат компенсацию в размере 2410 гривен за невыплаченную индексацию 2015 – 2016 годов. Начисление пройдет в два этапа – в марте и апреле этого года.

Так, компенсацию получат те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется ниже минимальной или минимальная пенсия. В частности, это украинцы, которые раньше имели низкую зарплату, но значительный страховой стаж: более 35 лет стажа – мужчины и 30 лет – женщины, которые вышли на пенсию после 2011 года; 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, которые вышли на пенсию до 2011 года.

Выплаты должны поступить в марте и апреле 2019 года.

В Молдове состоялись выборы в парламент и референдум

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила окончательные результаты парламентских выборов после обработки данных со 100% участков.

Лидером голосования стала пророссийская Партия социалистов, на втором месте проевропейский блок ACUM, на третьем − правящая Демократическая партия.

Также состоялся консультативный референдум по вопросу сокращения численности депутатов парламента. Граждане страны проголосовали за уменьшение числа законодателей со 101 до 61.

Кто победил на премии Оскар-2019

91 церемония награждения премиями Оскар состоялась 25 февраля по киевскому времени. Самые известные звезды Голливуда традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег. Стало известно, кто вошел в число счастливчиков и стал победителем премии.

Так, лучшим фильмом года стала лента "Зеленая книга", статуэтку за лучшую мужскую роль получил актер Рами Малек за свою игру в фильме "Богемская рапсодия".

Смотрите официальный трейлер фильма "Зеленая книга":

Оскар за лучшую женскую роль на церемонии получила актриса Оливия Колман за игру в фильме "Фаворитки".