Итоги 23 марта: Протест "Нацкорпуса", Астана по-новому и британцы против Brexit

Новости Украины: "Национальный корпус" "похоронил" в Киеве коррупционеров, в Британии жители вышли на акцию против Brexit, Астана официально переименована на Нур-Султан.

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Группа послов G7 написала Авакову

Издание "Радио Свобода" получило подтверждение, что послы стран "Группы семи" (G7) адресовали письмо Арсену Авакову с предупреждением относительно угрозы деятельности "экстремистских движений" и возможного срыва выборов.

В письме, адресованном Авакову от 15 марта, посол Франции в Украине Изабель Дюмон от имени своих коллег написала, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

По ее словам, письмо на украинском и английском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день. Спикер МВД Артем Шевченко подтвердил Радио Свобода, что Аваков его получил.

Акция "Нацкорпуса" в Киеве

Акция "Национального корпуса" против хищений средств в оборонном секторе завершилась возле Администрации президента символическим захоронением коррупционеров.

Участники акции возложили у ограды перед первой шеренгой спецназовцев, охраняющих Администрацию президента, похоронные венки и искусственные цветы, символизирующие "похороны" участников коррупционной схемы хищений оборонного бюджета.

Кроме того, как заявил на митинге лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, его партия меняет тактику борьбы: прекращает проводить акции в центре столицы и начинает деятельность в регионах с целью предотвратить попытки фальсификации результатов президентских выборов.

Протесты во Франции

В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские задержали 70 человек. Это уже 19-я по счету еженедельная акция движения "желтых жилетов", начиная с ноября 2018 года, против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Согласно предварительной информации Министерства внутренних дел, во Франции 23 марта в демонстрациях "желтых жилетов" приняли участие 8,3 тыс. человек, из них 3,1 тыс. в Париже.

На этой власти Парижа запретили проведение акции на Елисейских полях и возле Триумфальной арки из-за многочисленных актов вандализма и насилия со стороны демонстрантов.

В Британии прошел марш с требованием провести референдум по Brexit

В Лондоне в субботу, 23 марта, прошел марш сторонников проведения второго референдума для принятия решения касательно Brexit. Организаторы марша от улицы Парк-Лейн до британского парламента, активисты группы Peolple`s Vote, ранее заявляли о намерении объединить как сторонников Brexit, так и его противников.

Акция под лозунгом "Предоставьте сделку по Brexit народу" проходила с одной единственной целью: предоставить народу Великобритании последнее слово.

Как отмечают местные СМИ, большинство участников акции поддерживают сохранение членства Великобритании в Евросоюзе.

Новое название столицы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Парламент Казахстана на совместном заседании палат в среду принял законодательные поправки в Конституцию относительно переименования.