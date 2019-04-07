Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Земля пробуждается ото сна, а вокруг все начинает расцветать и распускаться. Так как предки верили, что Благовещение – это самый большой праздник у Бога, то 7 апреля запрещались любые виды работы. Христиане говорили: "В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют".
Считалось, что работать на Благовещение нельзя. Говорили: "В это день птица гнездо не вьет, а девица косу не плетет". Славяне также полагали, что если птица 7 апреля проспит рассвет, то летать не сможет – так что, люди старались тоже встать пораньше и отправиться в храм для того чтобы помолиться Богородице. В этот день существовала традиция выпускать птиц из неволи – их выкупали у ловцов пернатых, которые этим промышляли.
Была распространена традиция, в Благовещение прыгать через костры, чтобы снять с себя порчу и сглаз. Также старались в этот день окурить дом можжевельником или другими травами, чтобы защитить жилье от злых духов. Соломенные постели сжигали, поскольку считали, что в них за зиму скапливаются болезни. Молодежь получала новую постель и ложилась спать в холодных помещениях – сенях или горницах. Только стариков и детей 7 апреля оставляли в теплых избах. Старики, в свою очередь, часто пережигали соль, считая, что она после этого приобретет чудодейственные свойства. Также выпекали "бяшки" - булочки в форме овечек, которые использовали для корма больного скота. Туда добавляли немного пережженной соли. Наши предки считали, что в этот день точно так же, как и на Пасху, грешников в Аду не мучают. Была распространена традиция на Благовещение вывозить бедных престарелых людей на улицу, чтобы собрать для них милостыню. Кстати, была распространена примета о том, что, если вор на Благовещение что-то украдет, то весь год для него удачным будет. Поэтому, люди старались быть бдительными.
7 апреля можно было приступать к посевным работам. Крестьяне освящали семена, просфоры. Для них это было особенное время, которое обещало рост посевов и последующий богатый урожай. Высаживали морковь и свеклу, когда зацветала осина. 7 апреля в подпол с наступлением темноты выносили капустный кочан, который был сорван с грядки осенью. Укладывали его в удобное место и на следующий день искали внутри него морозоустойчивые семена для высадки.
Благовещенье – важный христианский праздник годового цикла. Наряду с Рождеством Христовым (7 января), Рождеством Иоанна Предтечи (Ивана Купала 7 июля) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября) Благовещенье приходится на одну из четырех ключевых точек в году, которая соответствуетвесеннему равноденствию. В народном понимании Благовещение – начало весенне-летнего полугодия. Само же название праздника толкуется шире. Оно ассоциируется не только с извещением Девы Марии о появлении на свет Сына Божьего, но еще и с благой вестью о пробуждении земли ото сна и наступлении весны. Этот праздник всегда отмечали торжественно и в сосредоточенном раздумье.
В народе Благовещение нередко сопоставляли с Пасхой, а порой этот праздник считали весомее Светлого Воскресения. Многие люди говорили, что Благовещение – самый большой у Бога праздник. В этот день запрещалась любая работа. Запрета придерживались не только люди, но и птицы и даже черти в преисподней:
В первую очередь это праздник ассоциировался с приходом весны:
Чтобы ускорить приход весны люди совершали различные магические действия. Например, жгли костры, вокруг которых водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. В некоторых местах сжигали зимние постели (солому) и переходили спать в клеть. Хозяйки на новых холстах раскладывали пироги, которые несли на улицу и оставляли на ночь со словами: "Вот тебе, матушка весна".
В этот праздничный день солнце на востоке "играет". Люди выходили встречать солнце, любовались его Благовещенской игрой. Верили, что земля пробуждается от зимнего сна, поэтому до этой даты нельзя копать землю, вбивать в неё колья и столбы.
По легенде, в этот день перелетные птицы возвращаются в родные края. Наши предки встречали аистов и кукушек, ещё существовал обряд выпускать на волю птиц, чтобы пели они во славу Божию, а тому, кто их освободил, принесли счастье. Особенно массовым и красочным этот обычай был в Москве. Здесь с утра горожане спешили на птичий рынок, где у ловцов покупали пернатых и тут же отпускали их на волю. Птичек просили скорее привести весну.
Одни птички к этому дню только прилетают, а сорока, по народному представлению, в своё гнездо уже сорок палочек положила.
Благовещение – не только пора прилета птиц. К этому дню пробуждаются мухи и пчелы, просыпается в берлоге медведь, из нор выходят еноты и барсуки, из своих куч – лесные муравьи, а из трухлявых пней – ежи. Благовещенье – третья встреча весны. В это время из укрытий выходят змеи, ящерицы, лягушки и мыши, на пасеку выносили пчелиные ульи и открывали сезон полевых работ. Говорили, что 7 апреля Господь все растения благословляет.
На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл, строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности.
Приготовление к празднику было серьезное. Накануне дня:
7 апреля: приметы и поверья