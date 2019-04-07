Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Новости Украины: В народном понимании Благовещение – это начало весеннее-летнего цикла.

Земля пробуждается ото сна, а вокруг все начинает расцветать и распускаться. Так как предки верили, что Благовещение – это самый большой праздник у Бога, то 7 апреля запрещались любые виды работы. Христиане говорили: "В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют".

Считалось, что работать на Благовещение нельзя. Говорили: "В это день птица гнездо не вьет, а девица косу не плетет". Славяне также полагали, что если птица 7 апреля проспит рассвет, то летать не сможет – так что, люди старались тоже встать пораньше и отправиться в храм для того чтобы помолиться Богородице. В этот день существовала традиция выпускать птиц из неволи – их выкупали у ловцов пернатых, которые этим промышляли.

Была распространена традиция, в Благовещение прыгать через костры, чтобы снять с себя порчу и сглаз. Также старались в этот день окурить дом можжевельником или другими травами, чтобы защитить жилье от злых духов. Соломенные постели сжигали, поскольку считали, что в них за зиму скапливаются болезни. Молодежь получала новую постель и ложилась спать в холодных помещениях – сенях или горницах. Только стариков и детей 7 апреля оставляли в теплых избах. Старики, в свою очередь, часто пережигали соль, считая, что она после этого приобретет чудодейственные свойства. Также выпекали "бяшки" - булочки в форме овечек, которые использовали для корма больного скота. Туда добавляли немного пережженной соли. Наши предки считали, что в этот день точно так же, как и на Пасху, грешников в Аду не мучают. Была распространена традиция на Благовещение вывозить бедных престарелых людей на улицу, чтобы собрать для них милостыню. Кстати, была распространена примета о том, что, если вор на Благовещение что-то украдет, то весь год для него удачным будет. Поэтому, люди старались быть бдительными.

7 апреля можно было приступать к посевным работам. Крестьяне освящали семена, просфоры. Для них это было особенное время, которое обещало рост посевов и последующий богатый урожай. Высаживали морковь и свеклу, когда зацветала осина. 7 апреля в подпол с наступлением темноты выносили капустный кочан, который был сорван с грядки осенью. Укладывали его в удобное место и на следующий день искали внутри него морозоустойчивые семена для высадки.

Благовещенье – важный христианский праздник годового цикла. Наряду с Рождеством Христовым (7 января), Рождеством Иоанна Предтечи (Ивана Купала 7 июля) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября) Благовещенье приходится на одну из четырех ключевых точек в году, которая соответствуетвесеннему равноденствию. В народном понимании Благовещение – начало весенне-летнего полугодия. Само же название праздника толкуется шире. Оно ассоциируется не только с извещением Девы Марии о появлении на свет Сына Божьего, но еще и с благой вестью о пробуждении земли ото сна и наступлении весны. Этот праздник всегда отмечали торжественно и в сосредоточенном раздумье.

В народе Благовещение нередко сопоставляли с Пасхой, а порой этот праздник считали весомее Светлого Воскресения. Многие люди говорили, что Благовещение – самый большой у Бога праздник. В этот день запрещалась любая работа. Запрета придерживались не только люди, но и птицы и даже черти в преисподней:

На Благовещение птица гнезда не вьет.

На Пасху и на Благовещение грешников в аду не мучают.

В первую очередь это праздник ассоциировался с приходом весны:

Покров не лето, Благовещение не зима.

На Благовещение весна зиму поборола.

Зимний путь портится за неделю до Благовещения или неделю после.

Если на Благовещение весна, то впереди еще много морозов.

Чтобы ускорить приход весны люди совершали различные магические действия. Например, жгли костры, вокруг которых водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. В некоторых местах сжигали зимние постели (солому) и переходили спать в клеть. Хозяйки на новых холстах раскладывали пироги, которые несли на улицу и оставляли на ночь со словами: "Вот тебе, матушка весна".

В этот праздничный день солнце на востоке "играет". Люди выходили встречать солнце, любовались его Благовещенской игрой. Верили, что земля пробуждается от зимнего сна, поэтому до этой даты нельзя копать землю, вбивать в неё колья и столбы.

По легенде, в этот день перелетные птицы возвращаются в родные края. Наши предки встречали аистов и кукушек, ещё существовал обряд выпускать на волю птиц, чтобы пели они во славу Божию, а тому, кто их освободил, принесли счастье. Особенно массовым и красочным этот обычай был в Москве. Здесь с утра горожане спешили на птичий рынок, где у ловцов покупали пернатых и тут же отпускали их на волю. Птичек просили скорее привести весну.

Одни птички к этому дню только прилетают, а сорока, по народному представлению, в своё гнездо уже сорок палочек положила.

Благовещение – не только пора прилета птиц. К этому дню пробуждаются мухи и пчелы, просыпается в берлоге медведь, из нор выходят еноты и барсуки, из своих куч – лесные муравьи, а из трухлявых пней – ежи. Благовещенье – третья встреча весны. В это время из укрытий выходят змеи, ящерицы, лягушки и мыши, на пасеку выносили пчелиные ульи и открывали сезон полевых работ. Говорили, что 7 апреля Господь все растения благословляет.

На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл, строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности.

Приготовление к празднику было серьезное. Накануне дня:

убирались в домах;

лавки натирали можжевельником, чтобы защитить дом от нечисти;

трусили постель, заменяли солому в матрасах, а старую сжигали;

дымом окуривали зимнюю одежду, чтобы прогнать нечистую силу;

сжигали мусор, чтобы отогнать змей.

7 апреля: приметы и поверья

Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.

Какое Благовещение, такая и Пасха.

Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет дружная.

Если до сих пор снег на крышах лежит, то будет он в поле лежать и на Егория вешнего (6 мая).

Если к этому дню еще не прилетели ласточки – весна будет холодная.

Утренний туман – к большому разливу рек и ручьев.

Безоблачное небо и яркое лето – к грозному лету.

Если 7 апреля ветер, туман и иней, то год будет урожайный.

На Благовещение дождь – уродится рожь и будет грибное лето.

Солнечный день – к хорошему урожаю яровых.

Гроза 7 апреля – к теплому лету и урожаю орехов.

На Благовещение хороший улов рыбы.

Солнечный день – уродится пшеница.

Если на небе мало звезд, то и яиц мало будет.