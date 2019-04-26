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Итоги 25 апреля: закон о языке и заседание Совбеза ООН

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Итоги 25 апреля: закон о языке и заседание Совбеза ООН
07:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Депутаты приняли закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного. Совбез ООН провел экстренное заседание по вопросу выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Зеленский выступил с обвинениями в адрес ЦИК. Нацбанк впервые за 2 года снизил учетную ставку. В России состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Такими были главные новости в Украине и мире 25 апреля.

Рада приняла закон о языке

25 апреля – исторический день для Украины. Народные депутаты в Верховной Раде проголосовали за закон Рада проголосовала за закон о государственном языке в Украине "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 нардепов, 25 не голосовали, а 7 воздержались от голосования.

Утром 25 апреля под стены парламента пришли активисты, писатели, языковеды и военные с флагами и плакатами в поддержку языкового закона. На голосование в Раду, чтобы поддержать депутатов, пришли экс-президент Виктор Ющенко и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

Когда законопроект был принят, большинство нардепов искренне радовались, а в зале прозвучало: "Слава Украине" – "Героям Слава!". Также все присутствующие спели Гимн Украины.

 

Однако не все народные избранники обрадовались принятию закона о языке. Депутаты от "Оппозиционного блока", двое – из "Возрождения" и часть внефракционных откровенно выступали против этого решения. Оппоблоковцы даже заблокировали подписание закона и уже зарегистрировали два проекта постановления о его отмене.

Украина приостановила транзит российской нефти по Дружбе

Оператор Укртранснафта заявил, что украинская сторона вынужденно приостановил транзит нефти из России по нефтепроводу Дружба.

"В соответствии с условиями настоящего договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не соблюла выполнения своих обязанностей", – сообщил оператор.

Украина решила приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу Мозырь-Броды из-за того, что на пункте сдачи нефти Будковце в Словакии отказались от приема нефти, а также в связи с отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти Фенешлитке в Венгрии.

Экстренное заседание Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в американском Нью-Йорке 25 апреля по вопросу выдачи паспортов России жителям оккупированного Донбасса. Соответствующий указ вчера, 24 апреля, подписал президент РФ Владимир Путин.

По итогам заседания Германия и Франция осудили указ Путина о российских паспортах на Донбассе как противоречащий Минским договоренностям. В то же время они выразили надежду на новый импульс их выполнения с новоизбранным президентом Украины.

Украина призвала Совбез ООН осудить действия РФ и ужесточить санкции

 В то же время немецкий представитель добавил, что для принятия отдельного решения не было времени и возможности "на этом этапе", и они решили выйти на брифинг по просьбе украинского представителя Владимира Ельченко. В частности он отметил, что совместное решение о публикации такого заявления может быть принято в неформальных консультациях членов Совбеза ООН.

Зеленский выступил с обвинениями в адрес ЦИК

Новоизбранный президент Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании подсчета голосов и оглашения официальных результатов выборов. Он считает, что в ЦИК пытаются лишить его возможности "даже думать" о роспуске парламента.

В Центризбирком считают обвинения Зеленского беспочвенными и заявляют, что работают в беспрецедентно быстром режиме.

Нацбанк впервые за 2 года снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) снизит учетную ставку до 17,5% с 18% с 26 апреля 2019 года, сообщил председатель центробанка Яков Смолий на брифинге в четверг.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля. В настоящее время устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% дает возможность Нацбанку начать цикл снижения учетной ставки", - сказал он.

В марте 2019 года потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,6% в годовом измерении. Базовая инфляция снизилась даже стремительнее, чем ожидалось ранее - до 7,6%.

Путин встретился с Ким Чен Ыном

В России состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Встреча Путина и Ким Чен Ына, лидера КНДР, состоялась  на острове Русский. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и шаги для ее улучшения. 

 

Лидер КНДР Ким Чен Ын в во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безопасность Корейского полуострова полностью зависит от позиции США.

"Ситуация на Корейском полуострове и в регионе в настоящее время застопорилась и достигла критической точки. Она может вернуться в свое первоначальное состояние. КНДР будет готовиться к любой возможной ситуации", - сказал Ким.

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Совбез ООН, Закон о языке, Итоги дня, Главные новости, Итоги 25 апреля, Главные новости 25 апреля.
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