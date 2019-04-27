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Суббота, 27.04.2019
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
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Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине

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Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
07:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. ЦИК обещает в апреле обнародовать результаты выборов. Итоги заседания Совбеза ООН об указе Путина выдавать российские паспорта жителям ОРДЛО.

33-я годовщина аварии на ЧАЭС

26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5 утра. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать только 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора. 

В 2004 году был проведен тендер на проектирование и строительство нового "саркофага" - Нового безопасного конфайнмента. Этот проект полностью профинансирован Европейским банком реконструкции и развития: средства на строительство, а это около 1,5 млрд. евро, предоставили 40 стран-доноров. 

На Чернобыльской АЭС завершились 72-часовые тесты укрытия

29 ноября 2016 года Арка НБК была надвинута на объект "Укрытие". Сейчас Новый безопасный конфайнмент над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС готовят к вводу в эксплуатацию. В дальнейшем будут работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".

Дата объявления результатов выборов

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник, 30 апреля, ориентировочно в 12.00, начнет заседание, на котором будут объявлены окончательные результаты выборов президента Украины.

ЦИК официально объявила результаты выборов за границей

"30 апреля, ориентировочно в 12.00, состоится заседание Центральной избирательной комиссии…, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу.

Совбез ООН завершил заседание по "паспортному указу Путина"

Германия и Франция осуждают указ Путина о российских паспортах на Донбассе как такой, что противоречит Минским договоренностям, однако надеются на новый импульс их исполнения с новым украинским президентом.

Европейский Союз считает указ президента Путина о выдаче российских паспортов в оккупированном Донбассе подрывом суверенитета Украины, нарушением Минских договоренностей и причиной для глобального беспокойства.

Кроме того, в заявлении отмечается необходимость немедленного прекращения Россией финансовой и военной поддержки сепаратистов. Минские договоренности должны быть выполнены, прежде всего в контексте длительного и устойчивого прекращения огня, отвода тяжелого вооружения и конструктивного участия в Нормандском формате и трехсторонних контактных группах, подчеркнули представители стран ЕС.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН призвал к ужесточению санкций против РФ после указа Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении с гуманитарной целью категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке". В документе говорится, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины имеют право получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

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ЦИК, Владимир Путин, Совбез ООН, результаты выборов, ОРДЛО, Выборы 2019.
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