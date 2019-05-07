Итоги 6 мая: Новый командующий ООС, США отзывают своего посла в Украине, Меган Маркл родила первенца

Новости Украины: Порошенко назначил нового командующего ООС. США отзывают своего посла в Украине Мари Йованович. Нафтогаз пожаловался на Газпром в Еврокомиссию. Во время авиакатастрофы в Шереметьево пострадала украинка. Израиль и Палестина договорились о перемирии. У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец. Такими были главные новости понедельника, 6 мая, в Украине и мире.

Порошенко назначил нового командующего ООС

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего операцией Объединенных сил на Донбассе и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин отметил, что новый командующий ООС является достойным человеком и профессиональным генералом.

"Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах", - сказал он.

США отзывают своего посла в Украине

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает работу на своей должности.

Как сообщили в Госдепартаменте, Йованович покинет пост в мае вместе с завершением полномочий президента Петра Порошенко.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США. Как уточнили в Госдепе, "подтвержденная дата отъезда" дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

Нафтогаз пожаловался на Газпром в Еврокомиссию

Компания Нафтогаз подала жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия российского Газпрома из-за Северного потока-2.

Как сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, в жалобе подробно описано, как благодаря Северному потоку-2, блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию.

"В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря "Северному потоку-2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

По словам Ю.Витренко, в направленных в ЕК документах обосновываются права "Нафтогаза" на подачу этой жалобы как у компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

Во время авиакатастрофы в Шереметьево пострадала украинка

В результате авиакатастрофы самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево пострадал один украинец.

Вполне вероятно, что в результате авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" (Россия) пострадала украинка. Ее имя – Татьяна Белик. Потерпевшая находится в Москве в больнице имени Склифосовского. Женщине от гибели удалось спастись чудом.

Сейчас МИД проверяет информацию, действительно ли Татьяна Белик имеет украинское гражданство, поэтому официальной информации, пострадала ли в результате авиакатастрофы в "Шереметьево" украинка, пока нет.

Израиль и Палестина договорились о перемирии

Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Оно начало действовать в понедельник, 6 мая, в 04.30.

"Израиль и вооруженные силы в Газе договорились о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Израильские силы обороны подтвердили сообщения палестинских СМИ о прекращении огня. Они не сообщили подробностей, однако заявили, что "все защитные ограничения в тылу" были сняты в 7 часов утра по местному времени.

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца. Как уточнил Кенсингтонский дворец, у монаршей четы появился на свет мальчик. Вес новорожденного составил 3,26 килограмма.

С Меган на родах присутствовал также ее муж принц Гарри. По словам новоиспеченного отца, это был самый удивительный опыт в его жизни.

Мальчик, имя которого будет известно позже, стал седьмым в очереди на королевский престол. Согласно протоколу, будущий ребенок Меган и Гарри получит титул лорда Сассекского.

Добавим, через официальный протокол и указ короля Георга V в 1917 году, ребенок принца Гарри и Меган Маркл, к сожалению, не получит звания принца. Ведь такой титул могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II. Отдельное исключение сделали детям престолонаследника принца Уильяма – сыновьям-принцам Джорджу и Луи, а также дочери принцессе Шарлотте.