Скачать
Вторник, 07.05.2019
Порошенко назначил судей Верховного суда
Порошенко назначил судей Верховного суда
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

Итоги 6 мая: Новый командующий ООС, США отзывают своего посла в Украине, Меган Маркл родила первенца

Смотрите фото (11)
Итоги 6 мая: Новый командующий ООС, США отзывают своего посла в Украине, Меган Маркл родила первенца
08:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Порошенко назначил нового командующего ООС. США отзывают своего посла в Украине Мари Йованович. Нафтогаз пожаловался на Газпром в Еврокомиссию. Во время авиакатастрофы в Шереметьево пострадала украинка. Израиль и Палестина договорились о перемирии. У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец. Такими были главные новости понедельника, 6 мая, в Украине и мире.

Порошенко назначил нового командующего ООС

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего операцией Объединенных сил на Донбассе и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин отметил, что новый командующий ООС является достойным человеком и профессиональным генералом

"Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах", - сказал он.

США отзывают своего посла в Украине

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает работу на своей должности.

Как сообщили в Госдепартаменте, Йованович покинет пост в мае вместе с завершением полномочий президента Петра Порошенко. 

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США. Как уточнили в Госдепе, "подтвержденная дата отъезда" дипломата в мае согласуется с процессом передачи президентской власти в Украине.

Нафтогаз пожаловался на Газпром в Еврокомиссию

Компания Нафтогаз подала жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия российского Газпрома из-за Северного потока-2.

Как сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, в жалобе подробно описано, как благодаря Северному потоку-2, блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию.

"В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря "Северному потоку-2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

По словам Ю.Витренко, в направленных в ЕК документах обосновываются права "Нафтогаза" на подачу этой жалобы как у компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

Во время авиакатастрофы в Шереметьево пострадала украинка

В результате авиакатастрофы самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево пострадал один украинец.

Вполне вероятно, что в результате авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" (Россия) пострадала украинка. Ее имя – Татьяна Белик. Потерпевшая находится в Москве в больнице имени Склифосовского. Женщине от гибели удалось спастись чудом.

Сейчас МИД проверяет информацию, действительно ли Татьяна Белик имеет украинское гражданство, поэтому официальной информации, пострадала ли в результате авиакатастрофы в "Шереметьево" украинка, пока нет.

Израиль и Палестина договорились о перемирии

Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Оно начало действовать в понедельник, 6 мая, в 04.30.

"Израиль и вооруженные силы в Газе договорились о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Израильские силы обороны подтвердили сообщения палестинских СМИ о прекращении огня. Они не сообщили подробностей, однако заявили, что "все защитные ограничения в тылу" были сняты в 7 часов утра по местному времени.

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца. Как уточнил Кенсингтонский дворец, у монаршей четы появился на свет мальчик. Вес новорожденного составил 3,26 килограмма.

С Меган на родах присутствовал также ее муж принц Гарри. По словам новоиспеченного отца, это был самый удивительный опыт в его жизни.

Мальчик, имя которого будет известно позже, стал седьмым в очереди на королевский престол. Согласно протоколу, будущий ребенок Меган и Гарри получит титул лорда Сассекского.

Добавим, через официальный протокол и указ короля Георга V в 1917 году, ребенок принца Гарри и Меган Маркл, к сожалению, не получит звания принца. Ведь такой титул могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II. Отдельное исключение сделали детям престолонаследника принца Уильяма – сыновьям-принцам Джорджу и Луи, а также дочери принцессе Шарлотте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Израиль, Палестина, Мари Йованович, Меган Маркл, Итоги дня, Главные новости, Итоги 6 мая, Новости 6 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах
02 У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
03 Назван способ похудеть без диет и спорта
04 Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
05 Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается циклон
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь