Итоги 21 мая: Досрочные парламентские выборы и первые назначения Зеленского

Новости Украины: Зеленский назначил дату досрочных парламентских выборов. Миссия МВФ прибыла в Украину. Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений. Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум. Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit. Такими были главные новости понедельника, 21 мая, в Украине и мире.

Дата досрочных парламентских выборов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил выборы на 21 июля. В то же время глава государства призвал спикера парламента Андрея Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание Рады. В повестку дня Зеленский просит включить вопросы, связанные с внесением изменений в избирательное законодательство и законодательство о публичных закупках.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в документе.

Зеленский провел ряд кадровых назначений

Президент Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений. Юрист Андрей Богдан стал новым главой Администрации президента, а партнер Зеленского по бизнесу Сергей Шефир назначен первым помощником президента.

Зеленский назначил заместителей главы Администрации Президента (соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента Украины). Ими стали:

Кирилл Тимошенко (указ №310/2019),

Елена Зеркаль (указ №309/2019 – по состоянию на 23 час 21 мая указ исчез из опубликованных на официальном сайте президента),

Руслан Рябошапка (указ №308/2019),

Юрий Костюк (указ №307/2019),

Сергей Трофимов (указ №306/2019).

Президент также уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен Руслан Хомчак.

Миссия МВФ прибыла в Украину

В Украине начала свою работу миссия Международного валютного фонда. Она будет находиться в Украине две недели.

Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

В частности, среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум

Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.

На Порошенко завели дело о госизмене

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Расследование касается событий 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли пытались пройти Керченский залив и были остановлены вооруженными силами России.

Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила во вторник, что ее правительство готово пойти на некоторые уступки для достижения согласия по плану выхода Великобритании из Европейского союза, одна из них – голосования о проведении второго референдума.

Сама же премьер подчеркнула, что она против повторного референдума. Кроме того, этот пункт будет включен в постановления по соглашению с ЕС и одобрить его можно будет только вместе с самим соглашением.