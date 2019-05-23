Итоги 22 мая: Назначения Зеленского и провал избирательных законов

Новости Украины: Верховная Рада не включила в повестку дня президентский законопроект об изменении избирательного законодательства. Президент Зеленский назначил своего представителя в Кабмине и первого заместителя главы СБУ. Елена Зеркаль пояснила ситуацию с выданным-отмененным указом о своем назначении в АП. Восемь бойцов ВСУ попали в плен на Донбассе. Такими были главные новости среды, 22 мая, в Украине и мире.

Рада не проголосовала за избирательные законопроекты Зеленского

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Закон Украины "О публичных закупках" (говорится об изменениях в отношении осуществления закупок во время избирательного процесса с целью их упрощения), а также законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины".

Однако депутаты Верховной Рады не поддержали даже рассмотрение этих законопроектов во время заседания 22 мая, созванного вне очереди (очередная сессия запланирована на 28 мая).

Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (сейчас это 5%).

Новые кадровые назначения президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров.

Что известно об Андрее Герусе? Родился 1982 года в Нововолынске Волынской области, образование получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на экономическом факультете, впоследствии получил степень МВА в Гренобльской школе бизнеса в Лондоне. В августе 2014 года его назначили членом Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В 2015 году баллотировался в городской совет от "Объединения "Самопомич". Герус – член команды Зеленского, эксперт по энергетике и глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Также президент Украины назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Соответствующий указ №316/2019 обнародован на официальном сайте президента. Иван Геннадьевич Баканов известен как руководитель "Студии "95 квартал" и лидер партии "Слуга народа".

Начальник Госохраны подал в отставку

Руководитель Управления Государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении.

Он отметил, что решил уйти с должности после инаугурации, поскольку не мог оставить подразделение в преддверии такого важного события.

Восемь бойцов ВСУ попали в плен пророссийских боевиков

Восемь украинских военных вблизи Новотроицкого на Донбассе попали в руки врага. Утром 22 мая они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. А там их задержали пророссийские боевики.

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих", – говорится в сообщении штаба ООС, опубликованном в этот же день.

"Единственное, что известно: они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной",– сказал журналистам после заседания правительства Степан Полторак.

Тем временем сепаратистские СМИ заявили, что украинских защитников действительно задержали и передали в руки так называемой "народной милиции ДНР". Пророссийские боевики изъяли у украинцев форму, автомобильные номерные знаки и документы, а также – боеприпасы. "С задержанными проводят следственные действия", - заявили боевики.

Правительство утвердило новое украинское правописание

Кабинет министров 22 мая одобрил новую редакцию Украинского правописания, которая заменит версию 1992 года. Разработала новую редакцию Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Решение об обновлении редакции правописания приняли "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм".

Зеркаль отказалась от должности в АП

Елена Зеркаль опубликовала на своей странице в Facebook пространный пост с объяснением ситуации. Говорится о ситуации с указом президента Владимира Зеленского о назначении Зеркаль заместителем главы АП и последующей отменой этого указа.

Прежде всего Зеркаль отметила, что сейчас работает заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. И свою работу очень любит: "У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике".

При этом, несмотря на инаугурацию нового президента Владимира Зеленского Елена Зеркаль отметила, что продолжает реализовывать задачи и замыслы украинского МИД: "У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься ежедневно".

"Должности важны в контексте достижения целей. Моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами",– отметила Зеркаль.