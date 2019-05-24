Итоги 23 мая: Досрочные выборы в Раду, иск Привата и петиция за отставку Зеленского

Новости Украины: Верховная Рада официально распущена. ПриватБанк подал иск на Коломойского в американский суд. Петиция за отставку Зеленского за сутки набрала нужное количество голосов. Настя Каменских вышла замуж за Потапа. Такими были главные новости 23 мая в Украине и мире.

Досрочные выборы в Раду

Указ президента о роспуске Верховной Рады официально вступил в силу: документ опубликован в официальной прессе. Так, в Украине состоятся досрочные парламентские выборы – они назначены на 21 июля и пройдут по старой смешанной пропорционально-мажоритарной системе.

Уже с 24 мая в Украине стартует избирательный процесс, то есть в этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах. Последний день регистрации в ЦИК – 25 июня.

Официальные результаты выборов ЦИК должен обнародовать до 10 августа. После этого новоизбранный парламент должен собраться на свое первое заседание в течение 30 дней после опубликования результатов выборов. Последний возможный день – это 9 сентября.

ПриватБанк подал иск на Коломойского в американский суд

Национализированный ПриватБанк подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Делавэр в США.

Среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Петиция за отставку Зеленского за сутки набрала нужное количество голосов

На официальном сайте президента появилась петиция об отставке Владимира Зеленского. На данный момент петиция уже набрала более 40 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах. Теперь она в статусе "ожидает рассмотрения". Тем временем в Администрации президента данную петицию сочли шуткой.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента", – сказал глава АП Андрей Богдан.

Зеленский выступил на iForum-2019

Президент Владимир Зеленский выступил на технологической конференции iForum. Он говорил о необходимости внедрения инновационных технологий и создании "страны в смартфоне".

Однако пользователи социальных сетей обратили внимание не на идеи президента, а на его манеру и стиль речи. Зеленский говорил на русском языке, использовал просторечия и сленг. В целом, его выступление было больше похоже на стендап.

“Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год. И мы с вами четко сможем увидеть, к чему стремиться. Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он.

Во время этого же выступления Зеленский употребил слово "чуваки" и сразу же извинился за это. Он также отверг возможность ведения переговоров с Россией.

Тереза Мэй объявит об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке, сообщает в среду газета The Daily Telegraph.

"Источники в кабинете министров предполагают, что Мэй может объявить о своем уходе на выступлении перед Даунинг-стрит в понедельник после, как ожидается, ужасных для консерваторов результатов на европейских выборах", - пишет газета.

Один из членов британского кабмина заявил газете, что было бы "лучше, если бы она ушла сейчас", другой источник рассказал, что "все кончено".

Потап и Настя поженились

Певец Потап и его бывшая коллега по дуэту Настя Каменских поженились.

Длительное время пара скрывала свои отношения и не комментировала никакие слухи об их романе, но в день свадьбы исполнители опубликовали видеоролик "Константа", в котором они публично заявили о своих чувствах и признались, что будут праздновать свадьбу.

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в ресторане Fabius, недалеко от Киева. Он расположен на Столичном шоссе на въезде в Конча-Заспу. Ресторан известен своей итальянской кухней, имеет собственную сыроварню, пекарню и даже экотеплицу. Известно, что накануне церемонии, по данным СМИ, на летнюю террасу ресторана завезли технику и цветы, а само заведение на весь день 23 мая закрыто для посторонних.