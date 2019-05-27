Итоги 26 мая: День Киева, инцидент с "мостом Кличко" и выборы в Европарламент

Новости Украины: Президент Владимир Зеленский прокомментировал задержание активистов в Ровно. На второй день после открытия стеклянная вставка "моста Кличко" покрылась трещинами. В ЕС состоялся последний этап выборов в Европарламент. На выборах президента Литвы победил экономист Науседа. В России сделали заявление об освобождении украинских моряков. Такими были главные новости 26 мая в Украине и мире.

День Киева

На этих выходных киевляне праздновали День города.

В этом году столице исполняется 1537 лет. Ко дню рождения города Киев готовили для горожан и гостей развлекательные мероприятия и интересные события. День Киева ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая.

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook поздравил киевлян с Днем города.

По словам главы государства, Киев "гордый и суровый город", который никого не оставляет равнодушным.

"Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", – отметил президент.

Инцидент с "мостом Кличко"

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который только 25 мая торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром, треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем попрыгала. По другой версии, в мост стреляли.

Кстати "флешмоб" с прыжками на открытии моста начал сам городской голова столицы Виталий Кличко. Таким образом он решил продемонстрировать журналистам, что стекло является прочным, а мост – безопасным.

"Стекло моста удерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов",– сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

При этом стекло, на котором он прыгал, Кличко пообещал заменить, потому что внутри каким-то образом появилась вода.

Заявление Кремля по пленным морякам

В России сделали дерзкое заявление об освобождении из плена украинских моряков, заявив, что не собираются его исполнять и отпускать украинцев.

25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков Трибунал ООН приказал России освободить украинских моряков и вернуть корабли и вернуть 3 корабля, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.

Так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек сказал, что это решение Международного трибунала ООН ничего не стоит, пишут росСМИ.

"Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят",– заявил Бальбек.

Реакция Зеленского на задержание активистов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание двух активистов, которые вышли в центр Ровно. Гарант призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

25 мая в центре Ровно полиция задержала двух молодых людей, которые вышли на одиночный митинг с плакатами, на которых было написано: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". По словам правоохранителей, они делали это несанкционированно, потому что не подали заранее соответствующую заявку.

Поэтому в полиции составили на протестующих в присутствии матери девушки админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения митингов. Кроме того, поскольку участница митинга была несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Зеленский сообщил, что по действиям полиции в правоохранительных органах проведут служебную проверку инцидента.

"Выяснил ситуацию относительно якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче",– отметил Зеленский

Также президент обратился к полицейским, чтобы те не задерживали политических активистов и подчеркнул, что "не боится критики".

Впоследствии под постом появился комментарий самой задержанной, в котором она отметила, что ее "жестоко задержали".

В ЕС состоялся последний этап выборов в Европарламент

В 21 государстве Евросоюза проходил последний этап выборов в Европарламент.

Явка на выборах 23-26 мая стала наивысшей за последние 20 лет и составила 50.5%.

По предварительным данным, больше всего мандатов в ЕП потеряли Европейская народная партия и социалисты, хотя и остались лидерами.

На выборах президента Литвы победил экономист Науседа

Во втором туре выборов президента Литвы победил Гитанас Науседа − бывший советник президента литовского банка SEB. За него проголосовали более 70% избирателей.

Опросы фиксируют его трехкратный отрыв с экс-министром финансов Ингрида Шимоните. Согласно данным из более чем половины участков, где подсчет голосов уже завершен, за Науседу отдали голоса 73% избирателей, а за Шимоните - 25,7%.

Не подсчитаны результаты голосования в крупных городах, что может несколько уменьшить разрыв. Впрочем, кандидат от консерваторов уже признала свое поражение, поздравив с победой Науседу.

Ryanair запустил украинскую версию сайта

Лоукост-компания Ryanair наконец открыла полноценную украиноязычную версию сайта. Ранее компания открыла полеты из Харькова и Одессы, а также увеличила частоту рейсов на ряде маршрутов в Киеве.

Отметим, что Ryanair – это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии. Она существует с 1985 года, а с 1995 – полностью сконцентрировалась на концепции дешевых авиалиний. С того же года компания ограничила парк самолетов и закрыла нерентабельные маршруты. Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года, однако самолеты компании начали осуществлять полеты отсюда в 2018 году.

Теперь же официальный сайт популярного лоукостера доступен на украинском языке. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!"– отметил он.