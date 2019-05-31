Итоги 30 мая: Крушение вертолета и Гройсману не удалось уйти в отставку

Новости Украины: Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Ровненской области, погибли все 4 члена экипажа. Верховная Рада не проголосовала за отставку Гройсмана. В Будапеште затонул катер с туристами. В Украине появятся новые воинские звания. Депутаты приняли заявление по коренным народам в РФ. В Украине закончила работу миссия МВФ. Правительство Австрии возглавила женщина. Такими были главные новости четверга, 30 мая, в Украине и мире.

Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине

Военный вертолет Ми-8 упал в 3 километрах от села Сестрятин на Ровненщине. Вертолет загорелся во время тренировочного полета, весь экипаж погиб.

Погибшими были военнослужащие 16-й отдельной бригады, которая базируется в Бродах на Львовщине. В области объявили день траура.

Парни были совсем молодыми:

Игорь Мазепа – командир 16-й отдельной бригады, 40 лет

Павел Дацюк – бортовой авиационный техник, 25 лет

Владислав Попенко – летчик-штурман, 25 лет

Василий Романюк – бортовой авиационный техник-инструктор, 28 лет

Военные имели большой опыт, они неоднократно участвовали в миротворческих операциях. Погибшие осуществляли ночной полет и были без очков и ночного видения. Одна из версий катастрофы – техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все подробности катастрофы читайте в нашем материале по ссылке.

Владимиру Гройсману не удалось уйти в отставку

Верховная Рада не поддержала решение премьера сложить свои полномочия.

Несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали "за", необходимых 226 голосов так и не набрали. 97 нардепов проголосовали "за", 63 – высказались "против", 60 – воздержались, 87 – не голосовали. Кто как голосовал – читайте у нас на сайте.

Правительство Гройсмана будет работать, как и раньше, вплоть до первого заседания новой Рады. Но есть один нюанс – работая премьером, Гройсман не сможет вести агитацию. Поэтому если он хочет баллотироваться – должен взять отпуск.

Кабинет Министров во главе с Владимиром Гройсманом работает три года – с апреля 2016-ого. На посту премьера Гройсман заменил Арсения Яценюка.

В Будапеште затонул катер с туристами

Туристический катер затонул вечером 29 мая. Инцидент произошел в центре города возле здания парламента Венгрии. На борту "Русалки" находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа. Семь человек погибли, семерых спасли, еще 21 человека ищут до сих пор.

Судно столкнулось с теплоходом, перевернулось и затонуло. Ни один из пассажиров не имел спасательного жилета. Кроме того, капитан теплохода "Viking Sygin", который столкнулся с катером, – украинец. У него большой опыт работы. Обвинений никому еще не предъявили.

Новые воинские звания

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о реформе званий в армии. Согласно реформе, звания в Вооруженных силах Украины должны соответствовать стандартам НАТО.

Закон должен ввести новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой НАТО; повысить статус сержантов и старшин, ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

Как будут звучать воинские звания после смены названий?

Отменяются воинские звания прапорщик, старший прапорщик. Их заменят – мичман, старший мичман;

Появятся новые звания – рекрут, штаб-сержант вместо штаб-старшина;

Мастер-сержант и главный мастер-сержант вместо корабельных старший мастер-старшина, главный мастер-старшина;

Сержантский и старшинский состав поделят на младший и старший состав.

Депутаты приняли заявление по коренным народам в РФ

Верховная Рада обратилась к ООН, ПАСЕ, парламентским ассамблеям НАТО и ОБСЕ, а также национальным парламентам государств мира с призывом осудить нарушение прав коренных народов в Российской Федерации и ввести в связи с этим санкции.

Заявление поддержали 234 депутата.

"Верховная Рада обращается к ООН, парламентариям иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные на нарушения и ограничения политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав представителей коренных народов Российской Федерации, как такие, которые противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права", - говорится в обращении.

Правительство Австрии возглавила женщина

Пост канцлера Австрии впервые заняла женщина − 69-летняя председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет занимать эту должность до досрочных выборов в Национальный совет.

Ван дер Беллен поручил Бирляйн немедленно сформировать переходное правительство, которое будет действовать до проведения досрочных выборов в сентябре. Сейчас дата выборов еще не известна. Представляя Бирляйн, президент назвал ее "благоразумной, дальновидной и компетентной".

В Украине закончила работу миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда закончила работу в Украине и покинула Киев.

Отмечается, что команда специалистов МВФ имела плодотворные дискуссии с властями Украины и готова вернуться в страну после парламентских выборов.

Команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

"Команда специалистов МВФ провела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", - говорится в заявлении.