Итоги 31 мая: Заседание СНБО, новые увольнения и стенограмма с Банковой

Новости Украины: Президент Владимир Зеленский издал новые указы об увольнении. Состоялось первое заседание обновленного состава СНБО. Порошенко избрали главой Европейской солидарности. Прокуратура назвала основную версию крушения Ми-8 под Ровно. Такими были главные новости пятницы, 31 мая, в Украине и мире.

Обновленный СНБО и первое заседание

Но не увольнениями едиными – Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Он вывел из состава экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-главу Генштаба Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеца.

В состав СНБО вошли:

Иван Баканов – первый заместитель председателя Службы безопасности – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,

Андрей Богдан – глава Администрации президента ,

Александр Данилюк – секретарь СНБО,

Оксана Маркарова – министр финансов,

Вадим Пристайко – заместитель главы АП,

Руслан Рябошапка – заместитель главы АП,

Руслан Хомчак – начальник генштаба – главнокомандующий ВСУ.

Распоряжение вступило в силу со дня опубликования, 31 мая.

Совет национальной безопасности и обороны Украины – координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины. Согласно статье 107 Конституции Украины СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента Украины. Компетенция и функции СНБО определяются законом.

Функциями этого органа являются:

– Внесение предложений президенту Украины относительно реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны.

– Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в мирное время.

– Координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

Обновленный состав СНБО уже провел первое заседание, правда, пока без решений. Они, как обещают, будут через две недели. Тема совещания – энергетическая безопасность.

СНБО Зеленский созвал после трагедии на шахте "Лесная" во львовской области, где погибли двое горняков.

Президент подчеркнул необходимость демонополизации энергетических рынков Украины и предупредил о рисках, связанных с введением новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры",– добавил Зеленский.

Увольнения продолжаются

По указам главы государства Владимира Зеленского своих должностей лишились первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов и глава главного управления СБУ в Киеве и области Олег Валендюк.

Также Маликов больше не исполняет обязанности руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, президент уволил генерала Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. И сразу отправил его в запас, отстранив в целом от военной службы.

Петр Цигикал

"Стенограмма с Банковой"

Стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций, которая состоялась 21 мая, ожидаемо наделала немало шума. Ее, к слову, требовал обнародовать спикер Рады Парубий.. Причина этого, дескать, в том, что представитель президента в Раде Стефанчук написал неточный комментарий на сайте главы государства.

Кто был на встрече?

Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Верховной Рады Оксана Сыроид и Ирина Геращенко, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, лидер "Народного фронта" Максим Бурбак, сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник, глава "Самопомочи" Олег Березюк, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, лидер "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, председатель партии "Воля народа" Ярослав Москаленко и председатель ЦИК Татьяна Слипачук

Итоги встречи Зеленского с главами фракций:

Договорились провести досрочные парламентские выборы 21 июля 2019 года;

Обсудили изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей,

Зеленский предложил снижение проходного барьера на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).

Вели дискуссии по предложенной поправке от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленную возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей).

Зеленский направляет письмо председателю парламента для проведения внеочередного заседания Рады для изменения избирательного законодательства.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в очередной раз опроверг информацию о договоренности относительно проведения парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая. Собственно, для этого стенограмму и обнародовали.

"Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Ни одной. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций – это откровенная неправда",– подчеркнул спикер.

В общем, те, кто был на встрече, со стенограммой соглашаются. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид отметила в комментарии журналистам в Верховной Раде, которая размещена на сайте главы государства стенограмма консультаций парламентской фракции с президентом Владимиром Зеленским в целом "соответствует тому, что происходило".

Прокуратура назвала основную версию крушения Ми-8 под Ровно

В военной прокуратуре основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области считают техническую неисправность. "Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили в прокуратуре.

Порошенко избрали главой Европейской солидарности

В Киеве состоялся съезд новой партии Европейская солидарность, председателем которой избрали бывшего президента Петра Порошенко. Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко возглавит избирательный штаб Европейской солидарности.

В съезде принимают участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко".