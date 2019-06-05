Итоги дня 4 июня: Первый зарубежный визит Зеленского, суд по делу об убийстве мальчика, протесты в городах Украины

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Жан-Клодом Юнкером и Йенсом Столтенбергом, суд над полицейскими по делу об убийстве мальчика.

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Убийство 5-летнего мальчика Кирилла

Трагическая смерть 5-летнего мальчика Кирилла всколыхнула всю страну. Полицейских, которых подозревают в страшном преступлении, Голосеевский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская прогнозирует, что двум полицейским, от выстрела которых погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком Киевской области, может грозить пожизненное лишение свободы.

Что известно о подозреваемых?

Приходько Иван: 31 год, по образованию слесарь, работал в ГАИ, был уволен из полиции, но потом его восстановили в должности.

Владимир Петровец: 42 года, по образованию водитель-пасечник, работал в ГАИ, имел высокие должности, был уволен из правоохранительных органов и восстановлен впоследствии.

Что известно о трагическом происшествии?

Правоохранители, которые пьяными стреляли по жестянкам в Переяславе-Хмельницком ради развлечения и попали в ребенка, своей вины не признают. Пьяные полицейские застрелили мальчика: подозреваемые не признают вины Показаний они не будут давать, тест на алкоголь проходить тоже отказались.

Требование об отставке Авакова

Участники акции "Безнаказанность убивает" в Херсоне требовали провести переаттестацию всех сотрудников полиции, включая ее руководством, а также отставки главы МВД Арсена Авакова.

Среди участников акции – представители "Свободы", Нацкорпуса, друзья и отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Херсонцы пришли к зданию Главного управления Нацполиции в области с файерами, принесли плакаты, на которых было написано: "Убийцы должны сесть", "Требуем отставки Авакова". Люди выкрикивали: "Авакова в отставку!".

Глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев посетили семью убитого мальчика. Убийство мальчика пьяными полицейскими: Аваков посетил семью погибшего – фото Аваков пообещал, что будет следить за ходом расследования.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", – подчеркнул министр.

Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что ведомство перечислит семье погибшего свой однодневный заработок, окажет всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны ребенка.

Первый зарубежный визит Зеленского

Зеленский встретился с Юнкером

В Европейской комиссии назвали "теплой" первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, а также заверили в дальнейшей поддержке.

"Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (ответственный за Европейскую политику соседства еврокомиссар Йоханнес Хан - прим. ред.) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилий Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского", - сообщил он.

Встреча со Столтенбергом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует стремление президента Украины Владимира Зеленского добиться мира на Донбассе.

"Члены НАТО с нетерпением ожидают вашей оценки конфликта на востоке Украины. Мы видим, что более 13 тыс. человек погибло. И я приветствую вашу преданность закончить конфликт. Потому что украинский народ заслуживает мира", - сказал он на брифинге с Зеленским во вторник в Брюсселе.

Генсек добавил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Сегодня комиссия Украина-НАТО будет встречаться для оценки ситуации с безопасностью в Украине, включая попытки России дать паспорта украинским гражданам. Это еще один пример того, как Россия пытается дестабилизировать восток Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Визит Трампа в Великобританию

Во время банкета в Букингемском дворце президент США Дональд Трамп мог нарушить протокол, коснувшись королевы Елизаветы II.

"Посещая государственный пир в Букингемском дворце в понедельник, президент Дональд Трамп положил руку на спину королевы Елизаветы, вызвав дебаты о том, нарушил ли он королевский протокол", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел после того, как Трамп назвал королеву, "великой женщиной" за ее работу во время Второй мировой войны.

"Начиная со Второй мировой войны и до сегодняшнего дня Ее величество стала постоянным символом этих бесценных традиций. Она воплотила дух достоинства, долга и патриотизма, который гордо бьется в каждом британском сердце", — сказал Трамп о королеве на ужине.

Неписаные правила этикета запрещают касаться королевы, если только она сама не протянет гостю руку. Как отмечает издание, королева не выглядела раздраженной из-за поступка Трампа.

Трамп встретился с Мэй

Выход из ЕС пойдет на пользу Великобритании, заявил президент США Дональд Трамп во вторник в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

"Я думаю, что это (Brexit - прим. ред.) произойдет, и я думаю, что премьер-министр все довела до такой хорошей точки, и поэтому в скором времени что-то произойдет. Я думаю, что она проделала отличную работу. Я считаю, что это будет хорошо для ее страны", - сказал Трамп.

По его словам, Великобритания - "это прекрасная страна, она хочет иметь собственную идентичность, иметь собственные границы, самой вести свои дела" и "заслуживает особого места" в мире.