Итоги 12 июня: Изменения в партийных списках, новые позиции ВСУ и протесты в РФ

Новости Украины: Украинские военные закрепились на новых позициях в Марьинке, Донецкой области, список кандидатов партии "Голос" изменился, в Москве прошли протесты и задержания

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Изменения в партийных списках "Голоса"

Всеукраинское объединение "Батькивщина" обнародовало первую 50-ку списка кандидатов в народные депутаты Украины от партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Список 50 кандидатов в народные депутаты от Батькивщины на внеочередных выборах 21 июля опубликован на сайте партии.

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

23. Владимир Кабаченко

24. Вадим Ивченко

25. Сергей Евтушок

26. Михаил Соколов

27. Богдан Лукашук

28. Михаил Ливинский

29. Александр Черноиваненко

30. Маркиян Лубкивский

31. Сергей Митрофанский

32. Алексей Рябчин

33. Василий Гладий

34. Мгер Куюмчан

35. Николай Тихонов

36. Валерий Бондарук

37. Александра Кужель

38. Олег Радковский

39. Юрий Тренкин

40. Иван Курах

41. Ирина Веригина

42. Николай Слипченко

43. Екатерина Гогунская

44. Виктор Олейник

45. Сергей Подгорный

46. Елена Шустик

47. Ольга Боднар-Петровская

48. Андрей Павловский

49. Иван Томич

50. Екатерина Приходько

Партия "Голос" отозвала двух кандидатов-мажоритарщиков

Два кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах от партии "Голос" (лидер Святослав Вакарчук) исключены из списка из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы.

Как сообщила в среду пресс-служба "Голоса", исключен кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22, Волынская обл.) на основании доказательств журналистов движения "Честно" о том, что он был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.

Фамилию кандидата Евгения Кугука (выдвигался по округу №217, Киев) активисты обнаружили в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

В партии "Голос" подчеркнули, что эти факты противоречат принципам, которыми политсила руководствуется при выборе всех кандидатов.

Украинские военные заняли новые позиции в Марьинке

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области и почти полностью контролируют город.

"В Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны. Теперь до временно оккупированных Александровки и Донецка от 100 до 250 метров", - говорится в сообщении.

По словам пресс-офицера бригады Назара Ильницкого, этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием.

Что обсуждали Ющенко и Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главой государства Виктором Ющенко и обсудил с ним социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський мав зустріч із Віктором Ющенком.

Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності. — APU (@APUkraine) 12 июня 2019 г.

"Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", - говорится в сообщении.

Последствия ДТП с химикатами в Винницкой области

На Винниччине в колодцах с. Збаржевка Погребищенского района остаточного количества ядохимикатов не обнаружено, в месте утечки химикатов во время ДТП - превышение допустимого содержания гербицидов в 200-600 раз.

Согласно результатам исследований, на сегодняшний день в колодезной воде с. Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду. Однако, в водоеме "Нижний пруд", в который непосредственно попали химические соединения в результате ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида "Тарга Супер" в водоеме превышена от 200 до 600 раз", - сообщил Сорочан.

Инаугурация Токаева в Казахстане

Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу как глава государства.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента, нагрудный знак и штандарт.

Протесты в Москве

В центре Москвы на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел задержали более 400 человек.

Российские активисты и журналисты запланировали провести 12 июня в центре Москвы марш за освобождение корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Дело против него было закрыто 11 июня.

Они вышли с общими требованиями, в первую очередь - наказания виновных в провокации против Голунова. Переговоры с мэрией по поводу акции сорвались еще до освобождения журналиста, власти города призвали не приходить на нее.