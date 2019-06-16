Итоги дня 16 июня: Украина стала чемпионом мира по футболу, судьба НАБУ и САП

Новости Украины: Украинская сборная по футболу U-20 победила в финале Южную Корею и стала чемпионом мира, НАБУ и САП имеют три месяца, чтобы доказать свою эффективность, первая месса в Соборе Парижской Богоматери, популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров женился. Это и другие новости за 16 июня.

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Молодежная сборная Украины (U20) cтала чемпионом мира по футболу

В финальном матче, который прошел в польском городе Лодзь, 15 июня, украинцы со счетом 3:1 победили команду Южной Кореи.

Украинцы пропустили быстрый гол. На шестой минуте после просмотра видеоповтора судья назначил пенальти, и Андрей Лунин не сумел спасти сборную Украины. - 0:1.

После пропущенного гола сборная Украины полностью переигрывала соперника. На 34-й минуте после стандарта Владислав Супряга пробил ворота сборной Кореи - 1:1. На 53-й минуте после паса с фланга Супряга забивает второй гол в ворота соперника - 2:1.

Во втором тайме Украина была более опасна в атаке. На 89-й минуте Георгий Цитаишвили пробежал половину поля и пробил в угол ворот - 3:1. Андрей Лунин вытянул удар нападающего сборной Кореи из-под перекладины ворот.

Поздравление от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой над командой Южной Кореи (3:1) в финальном матче чемпионата мира, завершившимся в Польше.

"Объединившись, сделать невозможно. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украине - даже больше!", - говорится в сообщении.

Поздравление от Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил молодежную сборную Украины с победой над командой Южной Кореи (3:1) в финальном матче чемпионата мира, завершившимся в Польше.

"Мы - Чемпионы Мира! Вот и все, что вам нужно знать о сегодняшнем футбольном вечере! Браво, ребята!)", - написал Гройсман, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Онищенко отказано в регистрации кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты пяти лицам, в том числе и Александру Онищенко, который находится в розыске.

"Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОИО № 93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отказано в регистрации: Овчаренко М.Ю. - в ОИО № 95, Ютина С.В. - в ОИО № 184, Шоломитского В.В. - в ОИО № 222, а также Поровского М.И., выдвинутого Республиканской христианской партией в ОИО № 154, в связи с отсутствием необходимых документов, указанных соответственно в частях второй и первой статьи 55 избирательного закона.

"Перезагрузка" НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о "перезагрузке" Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.

Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП потребовал результатов их работы, которые "удовлетворили бы запрос людей на справедливость" и "привлечения к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям".

В соборе Парижской Богоматери состоялась первая служба после пожара

Спустя ровно два месяца после разрушительного пожара, впервые провели церковную службу в соборе Парижской Богоматери.

Службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором в целях безопасности была каска. На службе присутствовали около 30 человек, половина из них - священнослужители, а другая - реставраторы, волонтеры и просто верующие. Церемония началась в 18:00 по местному времени.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Впервые в истории Словакии президентом избрана женщина

Зузана Чапутова принесла присягу президента Словацкой Республики. Таким образом, в свои 45 лет юрист Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны, передает Радио Свобода.

В своем инаугурационном выступлении Чапутова подчеркнула, что стала президентом Словакии "не для того, чтобы властвовать, а для того, чтобы служить" народу своей страны.

Популярный телеведущий Дмитрий Комаров женился

Дмитрий Комаров, который очень тщательно оберегал свою личную жизнь, решил на всю Украину представить свою возлюбленную.

На своей официальной странице украинский телеведущий опубликовал новое фото, на котором держит на руках изящную невесту в белом платье. Девушкой казалась телеведущая и модель Александра Кучеренко.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов)) Ответы на них – сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы)", - прокомментировал романтичный снимок Комаров.