Итоги дня 16 июня: Причина взрыва в Киеве, День отца и и состояние Кольченко

Новости Украины: Украина впервые официально отметила День отца, Филарет рассылает приглашения на собор, названа причина взрыва в центре Киева, политзаключенного Кольченко посетила мать в тюрьме.

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В Украине впервые отметили День отца

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's Day).

Поздравление от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех родителей и в частности своего с Днем отца. Соответствующее поздравление Глава государства разместил на своей странице в Facebook.

"Сегодня День отца. Поздравляю всех родителей и, конечно, своего", - отметил Президент.

При этом он подчеркнул, что именно отец был и остается главным моральным авторитетом для него.

"Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - добавил Зеленский.

Поздравление от Порошенко

Петр Порошенко вместе с сыном Алексеем поздравили украинцев чувственным видео.

"А сегодня – День отца. Отец, я благодарю тебя за то, что ты научил меня быть украинцем. Быть сильным, и всегда упорно идти к цели. Не забудьте поздравить папу с Днем отца!", – отметил Петр Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман написал, что быть отцом – это большая ответственность и одновременно – огромное счастье.

Филарет разослал приглашения на собор

Почетный патриарх Филарет проигнорировал заявление Православной церкви Украины (ПЦУ) и разослал приглашения на собор, который он созывает 20 июня. Об этом сообщает Сerkvarium.

Ранее ПЦУ заявляла, что анонсированный Филаретом собор Украинской православной церкви Киевского патриархата будет означать церковное разделение и повлечет "канонические последствия" для его участников. Издание опубликовало фото одного из приглашений, датированных 14 июня.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киев 20 июня 2019 года в 11.00", - говорится в документ.

Путин занял "выжидательную" позицию

Президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - заявил Песков.

По его словам, в частности, "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России".

Взрыв в центре Киева

В субботу, 15 июня, в 23.25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей во дворе дома произошел взрыв, в результате чего разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля.

В Нацполиции Киева сообщили, что причиной мощного взрыва по улице Тургеневской в центре Киева могла стать утечка газа в одном из гаражей.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Кольченко посетила мама

Россияне разрешили длительное свидание матери украинского политзаключенного Александра Кольченко с сыном. Спрашивает об Украине – в колонии это "запрещенная информация": с Кольченко встретилась мать Трое суток с 8 по 10 июня она находилась в колонии в Копейске Челябинской области Российской Федерации.

Последний раз мама и сын виделись в прошлом году.

Информация о состоянии его здоровья

Кольченко чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется. Парень очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, которую готовила мама. Российские СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты". Но и оттуда вырезают или зарисовывают статьи с "запрещенной информацией". Задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире. Но главное об Украине и Крыме.