Скачать
Понедельник, 17.06.2019
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день

Итоги дня 16 июня: Причина взрыва в Киеве, День отца и и состояние Кольченко

Смотрите фото (4)
Итоги дня 16 июня: Причина взрыва в Киеве, День отца и и состояние Кольченко
09:47 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Украина впервые официально отметила День отца, Филарет рассылает приглашения на собор, названа причина взрыва в центре Киева, политзаключенного Кольченко посетила мать в тюрьме.

______________________________________________________

В Украине впервые отметили День отца

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's Day). 

Поздравление от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех родителей и в частности своего с Днем отца. Соответствующее поздравление Глава государства разместил на своей странице в Facebook.

"Сегодня День отца. Поздравляю всех родителей и, конечно, своего", - отметил Президент.

При этом он подчеркнул, что именно отец был и остается главным моральным авторитетом для него.

"Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - добавил Зеленский.

Поздравление от Порошенко

Петр Порошенко вместе с сыном Алексеем поздравили украинцев чувственным видео.

"А сегодня – День отца. Отец, я благодарю тебя за то, что ты научил меня быть украинцем. Быть сильным, и всегда упорно идти к цели. Не забудьте поздравить папу с Днем отца!", – отметил Петр Порошенко.

 

Премьер-министр Владимир Гройсман написал, что быть отцом – это большая ответственность и одновременно – огромное счастье.

Филарет разослал приглашения на собор

Почетный патриарх Филарет проигнорировал заявление Православной церкви Украины (ПЦУ) и разослал приглашения на собор, который он созывает 20 июня. Об этом сообщает Сerkvarium.

Ранее ПЦУ заявляла, что анонсированный Филаретом собор Украинской православной церкви Киевского патриархата будет означать церковное разделение и повлечет "канонические последствия" для его участников. Издание опубликовало фото одного из приглашений, датированных 14 июня.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киев 20 июня 2019 года в 11.00", - говорится в документ.

Путин занял "выжидательную" позицию

Президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - заявил Песков.

По его словам, в частности, "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России".

Взрыв в центре Киева

В субботу, 15 июня, в 23.25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей во дворе дома произошел взрыв, в результате чего разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля.

В Нацполиции Киева сообщили, что причиной мощного взрыва по улице Тургеневской в центре Киева могла стать утечка газа в одном из гаражей.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Кольченко посетила мама

Россияне разрешили длительное свидание матери украинского политзаключенного Александра Кольченко с сыном. Спрашивает об Украине – в колонии это "запрещенная информация": с Кольченко встретилась мать Трое суток с 8 по 10 июня она находилась в колонии в Копейске Челябинской области Российской Федерации.

Последний раз мама и сын виделись в прошлом году.

Информация о состоянии его здоровья

Кольченко чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется. Парень очень ждал этой встречи, чтобы вспомнить вкус домашней еды, которую готовила мама. Российские СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты". Но и оттуда вырезают или зарисовывают статьи с "запрещенной информацией". Задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире. Но главное об Украине и Крыме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

День отца в Украине, Итоги дня 16 июня, Главные новости 16 июня, Поздравление от политиков, Причина взрыва в центре Киева, Состояние здоровья политзаключенного Кольченко, Филарет рассылает приглашения на собор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
05 Гройсман инициирует создание Фонда будущего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В России журналисту Голунову предоставили защиту
В России журналисту Голунову предоставили защиту
Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди
Прогноз погоды на 17 июня
Итоги дня 16 июня: Причина взрыва в Киеве, День отца и и состояние Кольченко
Главные новости 16 июня
Рецепт дня: мясной рулет с клубничной начинкой
Рецепт дня: мясной рулет с клубничной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь