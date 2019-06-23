Итоги дня 22 июня: Похороны Тымчука, новые протесты в Грузии

Новости Украины: В Бердичеве, Житомирской области похоронили народного депутата Дмитрия Тымчука, его друзья и коллеги попрощались с ним в Киеве в Доме офицеров, новые протесты в Грузии, президент США Дональд Трамп написала письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

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Прощание с нардепом Дмитрием Тымчуком

В Киеве в Доме офицеров состоялась церемония прощания с координатором группы "Информационное сопротивление", народным депутатом от "Народного фронта" Дмитрием Тымчуком.

В церемонии приняли участие родственники и близкие погибшего, а также глава Верховной Рады Андрей Парубий, лидер парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич.

Фото: Андрей Шматов (kiev.informator.ua)

Также попрощаться с Тымчуком пришли экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, народные депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар.

Что произошло?

В среду, он 19 июня был найден мертвым в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову. Приоритетной версией гибели народного депутата Дмитрия Тымчука следствие считает самоубийство. К выводу о приоритетной версии следствие пришло по результатам первоочередных следственных действий, в частности, проведения осмотра места происшествия, исследования экспертами тела погибшего и допроса лиц, близких к Тымчуку, которые сообщили о последних неделях его жизни.

После церемонии прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком в Киеве его похоронили в родном Бердичеве на Житомирщине.

В Бердичеве прошла юность Дмитрия Тымчука, он учился в местном политехническом колледже, жил с родителями в одном из домов на Красной Горе. Проститься с Дмитрием пришли его друзья, коллеги, родные и близкие, жители Бердичева.

День скорби и почтения памяти жертв войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны в Украине подчеркнул, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал страну.

"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - говорится в обращении Зеленского.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что власть страны сделает всё возможное для недопущения повторения подобных событий.

"Мы уважаем всех, кто защищал свои дома с оружием в руках в составе различных армий. Минутой молчания мы чтим всех жертв той войны. Мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы помним", - говорится в обращении главы правительства.

В Грузии продолжаются протесты

Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси возобновился митинг, участники которого требуют освободить задержанных во время антироссийской акции 20 июня.

Требования митингующих остаются неизменными – задержанные должны быть освобождены, и для этого дается срок до конца дня. Они также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми. Кроме этого, участники акции требуют, чтобы следующие парламентские выборы должны быть проведены по пропорциональной системе.

Что произошло?

Вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Сергей Гаврилов

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершил акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Переписка Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, утверждают в Северной Корее. Об этом информирует агентство Yonhap.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщают государственные СМИ Северной Кореи в воскресенье", - говорится в сообщении.

Указывается, что, прочитав письмо, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил его превосходное содержание".

"Высоко оценивая политическую рассудительность и необычайную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын сказал, что он серьезно обдумает интересное содержание", - добавляет агентство.