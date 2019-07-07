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Ивана Купала 2019: что поможет привлечь любовь, удачу и богатство
Ивана Купала 2019: что поможет привлечь любовь, удачу и богатство

Ивана Купала 2019: что поможет привлечь любовь, удачу и богатство

Ивана Купала 2019: что поможет привлечь любовь, удачу и богатство
13:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: Ритуалы и заговоры на Ивана Купала являются неотъемлемой частью праздника. Мы подобрали для вас лучшие варианты для привлечения хорошей жизни.

Вода отлично впитывает слова, сказанные ей на Ивана Купала. Нужно лишь определиться с целью – исполнится все, что угодно. Можно говорить с водой своими словами или воспользоваться уже готовыми заклинаниями:

Привлекаем любовь:

"Иван да Марья по лесу ходили, друг друга потеряли, любовью своею за счастье мое заплатили. Ивану да Марье не встретиться вовек, а мне суженого узнать, вместе жизнь проживать, вместе ночи Купальские справлять".

Заговор на удачу:

Для такого заговора необходим ритуальный купальский костер. Собравшись в хоровод, нужно ходить вокруг него и просить огонь принести удачу.

Двигаться нужно по часовой стрелке и произносить просьбы шепотом или про себя.

Приманиваем богатство:

"Как капле за каплей капать, так и злату к злату идти, серебру к серебру копиться – да в кошеле моем очутиться. Ночью Купальскою слова говорю, утром ранним богатство найду".

Для хорошего самочувствия:

Ритуал позволяет обновить энергетику и подпитаться новыми силами. Нужно собрать не менее двенадцати капель росы и умыться ими, после чего трижды сказать:

"Силушка-роса, Купала по тебе ходил, русалок за собой водил – в танце да плясе, в шуме да гаме, в разгуле веселом, в пении славном, в смехе заливистом. Так и мне, силушка-роса, пройти по дорожке, по которой Купала ходил, русалок водил, силу его забрать, тело да дух ею напитать – чтобы мне от тоски не чахнуть, чтобы от боли не корчиться, чтобы от муки руки не крутить, чтобы слезы горькие не лить, чтобы не скучать да не горевать, чтобы бед лихих не знать, чтобы радостно утро встречать".

Ивана Купала 2019: как правильно провести этот день

Улучшаем состояние здоровья:

"Пила девица свежую водицу, пила-пила да на бережку померла. А то не девица померла, а лихая болячка-трясовица, что мне покоя не дает, что тело мое ест, что кровь мою пьет. Так сойди же с меня, болячка проклятая, в гроб ложись, а меня не тронь, по воде уйди".

Если ритуал проводится для себя, заговоренной водой требуется умыться. Чтобы оказать воздействие на других людей, жидкость следует подлить им под порог или в пищу (в последнем случае влияние будет более сильным).

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