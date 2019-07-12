Итоги 11 июля: Избирательный кодекс, люстрация от Зеленского, санкции против Януковича, цены на газ

Новости Украины: Рада смогла принять Избирательный кодекс во втором чтении. Зеленский выступил за люстрацию чиновников. Правительство снизило цены на газ в июле. Янукович и ЕС.

Рада проголосовала за Избирательный кодекс

Верховная Рада Украины 11 июля приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1).

За данное решение проголосовали 230 народных депутатов.

От фракции "Блок Петра Порошенко" "за" проголосовали 67, от "Народного фронта" - 43, от "Оппозиционного блока" - 20, от "Самопомочи" - 25, от Радикальной партии - 17 от "Батькивщины" - 14, от группы "Воля народа" - 2, от группы "Видродження" - 2, внефракционные - 40.

В кодексе объединены 5 действующих сегодня законов - о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей. Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах, а на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, народные депутаты будут избираться по старой системе.

Проходной барьер на выборах будет составлять пять процентов.

Соответствующая норма предусмотрена в Избирательном кодексе, который Верховная Рада приняла 11 июля, сообщает корреспондент.

"В редакции первого чтения был проголосован избирательный порог 4 процента. После консультаций с фракциями и группами рабочая группа приняла решение поддержать ту поправку, которая меняет избирательный барьер на 5 процентов. Эта поправка была учтена", - сказал председатель рабочей группы по разработке Избирательного.

Зеленский хочет люстрировать прошлую власть

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook в четверг.

Президент отметил, что за менее чем 2 месяца на должности президента, особенно после последних поездок по Украине, у него "просто не хватает цензурных слов" после общения с чиновниками разных уровней.

В случае принятия соответствующей президентской инициативы члены президентской команды Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк и Вадим Пристайко также пройдут через люстрацию. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук.

"В случае поддержки Верховной Радой соответствующего законопроекта, он будет применяться ко всем", - отметил Стефанчук, отвечая на вопрос, будет ли касаться законопроект о люстрации таких членов команды Президента, как Айварас Абромавичюс или Александр Данилюк, которые работали в правительстве Яценюка. Также процедура люстрации должна коснуться Вадима Пристайко в случае, если нардепы поддержат его назначение на должность министра иностранных дел.

Снижение цены на газ

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в соответствии с поручением премьер-министра Владимира Гройсмана обязана в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров – до 4905 грн без учета НДС и тарифов на транспортировку и поставку потребителям.

Именно эта цена оказалась самой низкой на четырех основных площадках (Минэкономразвития, Украинская энергетическая биржа, режим спецобязательств и "Нафтогаз"), по которым нацкомпания должна устанавливать цену на голубое топливо для населения согласно правительственному постановлению №293.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 10,4%.

Об этом во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов, который подписал соответствующее распоряжение о снижении стоимости голубого топлива, сообщает пресс-служба главы государства.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - цитирует Фаворова пресс-служба президента.

Януковича освободили от европейских санкций

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников – продленные в 2018 году.

Соответствующее решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

"Прежде всего, Суд, руководствуясь принципом прецедентного права, возникшего из постановления суда юстиции по делу "Азаров против Совета ЕС"», подтвердил, что судопроизводство ЕС должно пересматривать законность всех актов ЕС с точки зрения соблюдения фундаментальных прав. В этой связи, хотя Совет ЕС может основывать решение или продолжение ограничительных мер на решении третьего государства, он должен сам проверить решение Совета... на предмет того, было ли соответствие праву на защиту и праву на эффективную судебную защиту на время принятия решения. Суд пришел к выводу, что заявление о причинах для продления Советом ограничительных мер не включало ни одной ссылки на то, что Совет проверил соответствие решения соблюдения таких прав», - говорится в постановлении суда.

Суд ЕС предложил Совету ЕС, в частности, проверить решения, принятые в рамках Совместной зарубежной политики и политики безопасности (СЗПБ) 2016/318 от 4 марта 2016 года в дополнение к решению 2014/119/ОВПБ относительно ограничительных мер, направленных против определенных персон, учреждений и органов учитывая ситуацию в Украине (OJ 2016 L60, p.76) на период с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года, и решение Совета (СЗПБ) 2017/381 от 3 марта 2017 года, дополняющее решение 2014/119/СЗПБ относительно ограничительных мер, направленных против определенных персон, учреждений и органов с учетом ситуации в Украине (OJ 2016 L60, p.76) на период с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года.