Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"

Секретарь СНБО в США обсудил интенсификацию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в ходе визита в США обсудил интенсификацию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, энергетической и финансовой сферах и в вопросах кибербезопасности.

На этом Данилюк завершил свой визит в США, где провел встречи с американскими политиками, чиновниками, аналитиками, экспертами и дипломатами.

Богдан, Пристайко и Рябошапка утверждены в составе СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО председателей Службы внешней разведки и Госфинмониторинга Владислава Бухарева и Игоря Черкасского и утвердил в этом органе руководителя президентского офиса Андрея Богдана и двух его заместителей - Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Соответствующий указ №520/2019 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" размещен на сайте главы государства.

Зеленский инициировал обновление кадрового состава дипломатического корпуса

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру, в т.ч. в США.

"Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

Встреча омбудсменов Денисовой и Москальковой

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова провели встречу в Киеве, в ходе которой обсудили вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых в заключении граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, после чего стороны смогут перейти к верификации.

В то же время ФСБ России ходатайствует о продлении ареста украинских моряков. Российский суд в очередной раз продлит арест украинским военнопленным морякам в случае, если Кремль не сможет договориться с Киевом об их возвращении.

В Одессе состоялась торжественная церемония закрытия Sea Breeze-2019.