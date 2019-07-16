Скачать
Вторник, 16.07.2019
Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"
Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов
Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера
Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера
Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид

Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"

Смотрите фото (5)
Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"
07:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Секретарь СНБО Данилюк завершил визит в США, в составе СНБО и дипломатического корпуса произошли кадровые изменения, омбудсмены Украины и РФ провели встречу в Киеве, в Одессе завершились международные военные учения "Sea Breeze-2019".

Секретарь СНБО в США обсудил интенсификацию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в ходе визита в США обсудил интенсификацию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, энергетической и финансовой сферах и в вопросах кибербезопасности.

На этом Данилюк завершил свой визит в США, где провел встречи с американскими политиками, чиновниками, аналитиками, экспертами и дипломатами.

Богдан, Пристайко и Рябошапка утверждены в составе СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО председателей Службы внешней разведки и Госфинмониторинга Владислава Бухарева и Игоря Черкасского и утвердил в этом органе руководителя президентского офиса Андрея Богдана и двух его заместителей - Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Соответствующий указ №520/2019 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" размещен на сайте главы государства.

Зеленский инициировал обновление кадрового состава дипломатического корпуса

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру, в т.ч. в США.

"Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

Встреча омбудсменов Денисовой и Москальковой

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова провели встречу в Киеве, в ходе которой обсудили вопросы освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова ожидает, что во вторник, 16 июля, ей удастся обменяться списками удерживаемых в заключении граждан Украины и России со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, после чего стороны смогут перейти к верификации.

В то же время ФСБ России ходатайствует о продлении ареста украинских моряков. Российский суд в очередной раз продлит арест украинским военнопленным морякам в случае, если Кремль не сможет договориться с Киевом об их возвращении.

Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом

В Одессе состоялась торжественная церемония закрытия Sea Breeze-2019.

Нынешние маневры Sea Breeze-2019 отличались от всех предыдущих высоким уровнем сложности.

Об этом заявил руководитель учений от украинской стороны, первый заместитель командующего ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа на церемонии закрытия учений, сообщает Минобороны.

В учениях Sea Breeze-2019, которые сегодня торжественно закрылись в Одессе, приняли участие военные Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции.

Также командующая 6-ым оперативным флотом ВМС США, вице-адмирал Лиза Франчети поделилась впечатлениями от учений Sea Breeze-2019.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

США, РФ, СНБО, Моряки, Кадровые изменения, Людмила Денисова, Александр Данилюк, Sea Breeze, Татьяна Москалькова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
02 Гороскоп на завтра, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский инициировал обновление кадрового состава дипломатического корпуса
04 Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Шария
05 Финляндия подняла истребители из-за появления военных самолетов РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Официальный курс валют от НБУ на 16 июля: гривна держится на уровне 25,74
Официальный курс валют от НБУ на 16 июля: гривна держится на уровне 25,74
Рецепт дня: омлет с брокколи и болгарским перцем
Рецепт дня: омлет с брокколи и болгарским перцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь