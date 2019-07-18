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Четверг, 18.07.2019
Итоги 17 июля: внеочередное заседание ВРУ, КСУ и закон "Об образовании", суд над моряками, крейсер "Украина"
Итоги 17 июля: внеочередное заседание ВРУ, КСУ и закон "Об образовании", суд над моряками, крейсер "Украина"
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Итоги 17 июля: внеочередное заседание ВРУ, КСУ и закон "Об образовании", суд над моряками, крейсер "Украина"

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Итоги 17 июля: внеочередное заседание ВРУ, КСУ и закон "Об образовании", суд над моряками, крейсер "Украина"
07:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание ВРУ, КСУ рассмотрел конституционность закона "Об образовании", украинские власти отреагировали на решение московского суда по делу военных моряков, министр обороны предлагает сосредоточиться на строительстве корветов для ВМФ.

Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию созвать в четверг внеочередное заседание Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

В повестку дня предлагалось включить рассмотрение внесенных Президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины".

Андрай Парубий ответил, что по закону, не может созвать внеочередное заседание парламента по просьбе президента Владимира Зеленского.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Ради Украины". - написал Парубий на своей Facebook-странице.

КСУ вынес решение о конституционности закона "Об образовании".

Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании соответствующим Конституции Украины закона "Об образовании" №2145-VIII, принятого ВРУ 5 сентября 2017 года.

Исследовав закон в аспекте обеспечения баланса между изучением и применением государственного языка и свободным развитием, использованием, защитой языков национальных меньшинств и коренных народов Украины, КС указал, что закон гарантирует национальным меньшинствам и коренным народам Украины право на изучение родного языка и предусматривает изучение государственного украинского языка, что является одним из условий их полноценной интеграции в украинское общество.В то же время в МИД РФ заявили, что языковой закон в Украине препятствует мирному урегулированию на Донбассе.МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков

В МИД Украины заявили, что сегодняшнее решение московского суда о продлении содержания под стражей 24 украинских моряков является очередным нарушение международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила освободить 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство, что предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию "евроблях"

Степан Полторак предложил отказаться от строительства крейсеров для ВМФ в пользу корветов.

По мнению министра обороны, государство должно решить вопрос с реализацией ракетного крейсера "Украина", а вместо этого активизировать работу по строительству "корвета", готовность которого на сегодняшний день составляет примерно 32%.

"Сегодня готовность корабля класса "корвет", который сейчас строится на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, достигает 32 процента. Для того, чтобы снова активизировать программу строительства корветов, которая была заморожена в 2014 году, необходим миллиард гривень, а общая стоимость одного корабля составляет примерно 5,8 миллиарда гривень", - сказал Полторак.

На вопрос Президента, сколько таких кораблей нужно украинскому флоту, Полторак ответил: четыре. А что касается крейсера "Украина", то он сейчас ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование и именно целевое его назначение также пока нецелесообразно. Ведь этот корабль рассчитан на ведение боевых действий на широких океанских просторах. Поэтому министр уверен, что это судно надо продать, а средства вложить в строительство корветов.

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ВРУ, КСУ, Моряки, Закон Украины, Андрей Парубий, Людмила Денисова, Владимир Зеленский, Степан Полторак, Крейсер Украина, Закон об образовании, Суд над моряками.
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