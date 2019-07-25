Итоги 23 июля: Зеленский и G7, Украине переданы заключенные с так называемой "ЛНР", Джонсон и британский кабмин

Новости Украины: Президент Украины встретился с послами "G7". Состоялась передача заключенных с так называемой "ЛНР". В Кабмине Великобритании прошли кадровые перестановки.

Зеленский встретился с послами "Большой семерки".

Группа послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главы представительств Европейского Союза и НАТО в Украине выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена президентом Украины Владимиром Зеленским и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - подчеркнул Зеленский на встрече с дипломатами в среду, сообщает пресс-служба президента.

Состоялась шестая передача заключенных с так называемой "ЛНР".

64 осужденных, отбывавших наказание на временно неподконтрольных Киеву отдельных районах Луганской области (ОРЛО), в среду переданы Украине, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по июль 2019 Киеву было передано 319 осужденных.

"Всего в течение 2014 - 2019 лет переведено 519 осужденных", - добавила омбудсмен Людмила Денисова.

Кроме того, 24 июля незаконные вооруженные формирования ни разу не обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины с начала суток в среду. Об этом сообщается в сводке Минобороны, опубликованной на сайте ведомства.

Кадровые перестановки в Кабмине Великобритании.

24 июля Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Трое британских министров заявили об отставке в тот день, когда Борис Джонсон станет новым премьер-министром страны.

С должностей уйдут, как и обещали ранее, министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

В тот же день Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД. Ими, соответственно, стали Саджид Джавид и Доминик Рааб.

В своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна покинет Евросоюз 31 октября при любых обстоятельствах.