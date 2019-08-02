Итоги 1 августа: Ляшко объединился с Кличко, Станица Луганская, новая Рада

Новости Украины: Хорошие новости со Станицы Луганской. Прогнозы помощника президента о работе Рады. "Большой палец" Кличко для Ляшко.

Станицу Луганскую начали разминировать

Украинские саперы сегодня утром начали разминирование территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.

"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская”. Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста", - говорится в сообщении местной РГА.

Когда заработает новая Рада?

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус прогнозирует начало работы новой Верховной Рады в первых числах.

«Я думаю, что в первых числах сентября», - заявил он, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада 9-го созыва начнет работать.

Ляшко&Кличко versus Зеленский

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг обсудил с адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани нынешнюю ситуацию с местным самоуправлением в Киеве.