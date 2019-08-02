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Пятница, 02.08.2019
Итоги 1 августа: Ляшко объединился с Кличко, Станица Луганская, новая Рада
Итоги 1 августа: Ляшко объединился с Кличко, Станица Луганская, новая Рада
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Итоги 1 августа: Ляшко объединился с Кличко, Станица Луганская, новая Рада

Итоги 1 августа: Ляшко объединился с Кличко, Станица Луганская, новая Рада
07:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Хорошие новости со Станицы Луганской. Прогнозы помощника президента о работе Рады. "Большой палец" Кличко для Ляшко.

Станицу Луганскую начали разминировать

Украинские саперы сегодня утром начали разминирование территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.

"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская”. Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста", - говорится в сообщении местной  РГА.

Когда заработает новая Рада?

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус прогнозирует начало работы новой Верховной Рады в первых числах.

«Я думаю, что в первых числах сентября», - заявил он, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада 9-го созыва начнет работать.

Ляшко&Кличко versus Зеленский

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Кличко вызвали на допрос ГБР

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг обсудил с адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани нынешнюю ситуацию с местным самоуправлением в Киеве.

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Все по теме:

Верховная Рада, Виталий Кличко, Олег Ляшко, Разминирование, Станица-Луганская.
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