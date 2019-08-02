Итоги 1 августа: Ляшко объединился с Кличко, Станица Луганская, новая Рада

Станицу Луганскую начали разминировать
Украинские саперы сегодня утром начали разминирование территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.
"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская”. Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста", - говорится в сообщении местной РГА.
Когда заработает новая Рада?
Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус прогнозирует начало работы новой Верховной Рады в первых числах.
«Я думаю, что в первых числах сентября», - заявил он, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада 9-го созыва начнет работать.
Ляшко&Кличко versus Зеленский
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко.
Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
Мэр Киева Виталий Кличко в четверг обсудил с адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани нынешнюю ситуацию с местным самоуправлением в Киеве.