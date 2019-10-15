Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)

Запрос "Покрова" (более 500 тыс. поисков)
Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября.
Запросы "Бой Усика", "Усик" (более 400 тыс. поисков)
В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоял украинцу ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун.
Фото: k2ukraine
Запрос "Украина Литва" (более 300 тыс. поисков)
Сборная Украины 11 октября добыла важнейшую победу над Литвой в рамках матча отбора на Евро-2020.
Запрос "День юриста", "З Днем юриста" (более 120 тыс. поисков)
В Украине 8 октября согласно указу Президента Украины отмечается День юриста.
Запросы "Пресс конференция Зеленского", "Kyiv Food Market" (более 20 тыс. поисков)
В четверг, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон.
Запрос "День девочек" (более 20 тыс. поисков)
11 октября по инициативе ООН в мире отмечается Международный день девочек, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам и неравенства.
Запрос "Пашинский" (более 20 тыс. поисков)
Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Сергея Пашинского.
Запрос "Григорий Чапкис" (более 10 тыс. поисков)
В воскресенье, 13 октября, в Украине состоялся 8 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019"
Недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
Популярные запросы 07.10.2019 - 13.10.2019
Украина - Литва
Бой Усика
Марина Куклина
Формула Штайнмайера
14 октября праздник
Джокер 2019
Захар Беркут
Переводчик на украинский
Евро 2020
На урок
Персоны:
Марина Куклина
Хоакин Феникс
Анастасия Заворотнюк
Александр Усик
Владимир Зеленский
Фильмы:
Джокер
Захар Беркут
Оно 2
Король Лев
Двойник
Сериалы:
Клятва
Острые козырьки
Ривердейл
Сверхъестественное
Полицейский с Рублевки
ТВ-шоу:
Танці з зірками 2019
Дом 2
Топ-модель по-українськи
МастерШеф 2019
Дизель шоу
Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 30 сентября по 6 октября 2019 года.