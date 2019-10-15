Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.10 - 13.10)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 7 по 13 октября 2019 года.

Запрос "Покрова" (более 500 тыс. поисков)

Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине христиане отмечают ежегодно 14 октября.

Запросы "Бой Усика", "Усик" (более 400 тыс. поисков)

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Чикаго на арене Wintrust состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе. Противостоял украинцу ветеран хэвивейта Чазз Уизерспун.

Фото: k2ukraine

Запрос "Украина Литва" (более 300 тыс. поисков)

Сборная Украины 11 октября добыла важнейшую победу над Литвой в рамках матча отбора на Евро-2020.

Запрос "День юриста", "З Днем юриста" (более 120 тыс. поисков)

В Украине 8 октября согласно указу Президента Украины отмечается День юриста.

Запросы "Пресс конференция Зеленского", "Kyiv Food Market" (более 20 тыс. поисков)

В четверг, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон.

Запрос "День девочек" (более 20 тыс. поисков)

11 октября по инициативе ООН в мире отмечается Международный день девочек, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам и неравенства.

Запрос "Пашинский" (более 20 тыс. поисков)

Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Сергея Пашинского.

Запрос "Григорий Чапкис" (более 10 тыс. поисков)

В воскресенье, 13 октября, в Украине состоялся 8 выпуск шоу "Танцы со звездами 2019"

Недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

Популярные запросы 07.10.2019 - 13.10.2019

Украина - Литва

Бой Усика

Марина Куклина

Формула Штайнмайера

14 октября праздник

Джокер 2019

Захар Беркут

Переводчик на украинский

Евро 2020

На урок

Персоны:

Марина Куклина

Хоакин Феникс

Анастасия Заворотнюк

Александр Усик

Владимир Зеленский

Фильмы:

Джокер

Захар Беркут

Оно 2

Король Лев

Двойник

Сериалы:

Клятва

Острые козырьки

Ривердейл

Сверхъестественное

Полицейский с Рублевки

ТВ-шоу:

Танці з зірками 2019

Дом 2

Топ-модель по-українськи

МастерШеф 2019

Дизель шоу

Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 30 сентября по 6 октября 2019 года.