Арахамия: Рада создаст ВСК для расследования пожара в Одессе

Новости Украины:Совет возьмет под контроль расследование пожара в одесском колледже.

В Верховной Раде будет создана временная следственная комиссия с целью контроля за расследованием пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в ходе пресс-брифинга в Одессе 8 декабря.

"Мы создадим в парламенте временную следственную комиссию, для того чтобы убедиться, что все правоохранительные органы и органы исполнительной власти сделают свою работу качественно и эффективно. И что расследование будет проведено объективно и без вмешательств политических сил", - сказал Арахамия.

Он также призвал одесситов не делать из трагедии "какую-то политическую историю".

В 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По состоянию на утро воскресенья число погибших вследствие пожара возросло до десяти, в больницах остается 9 из 30 пострадавших. Судьба еще 8 человек остается неизвестной. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте трагедии продолжаются

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.