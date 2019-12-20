20 декабря - приметы и обряды в День Амвросия Медиоланского

Новости Украины:Амвросий совершил множество чудес и мог воскрешать мертвых. В этот день существует ряд примет и запретов.

Православная церковь в этот день почитает память Миланского епископа и проповедники Амвросия Медиоланского, который появился на свет в Италии примерно в 340 году. Он входит в четверку великих латинских учителей церкви. Именно он обратил в христианство блаженного Августина и Анфису Римскую. Авторитет епископа был настолько велик, что он оказывал влияние на политику Феодосия Великого – последнего императора единой Римской империи.

Родился Амвросий в знатной и богатой римской семье. По некоторым данным, его отец был префектом города Тревире. В начале IV века его семья приняла христианство. Двоюродной сестрой Амвросия была пострадавшая за христианскую веру святая мученица Сотерия.

После смерти отца Амвросий перебирается в Рим, где получает прекрасное образование, и какое-то время работает адвокатом в префектуре города Сирмий. Позже молодой человек становится помощником перфекта Италии, который видя его способности и таланты, начинает ему покровительствовать. Спустя время Амвросия назначили на должность префекта северной Италии.

В 374 году его кандидатуру предложили в качестве нового епископа. На тот момент Амвросий не был крещён и поэтому хотел отказаться. Но после того, как его кандидатуру поддержал император Валентиниан I, согласился. В этом же году Амвросия крестили и поставили в епископы.

После избрания он жертвует церкви всё своё состояние и до конца дней ведёт скромный образ жизни. Основной сферой деятельности епископа была борьба с язычеством и арианством. Императоры уважали миланского епископа и чутко прислушивались к его мнению.

До конца своих дней Амвросий пользовался всенародной любовью. До наших дней дошли рассказы о многочисленных чудесах, которые он совершил. Однажды он даже воскресил умершего мальчика.

Умер епископ 4 апреля 397 года в Страстную субботу.

Приметы на 20 декабря

Амвросий у Николы погостил, девице веру в душу заронил - не за горами вечера святые (Рождество).

Зима суровая - весна ненастная, а лето жаркое.

Зима холодная - лето жаркое, зимнее тепло - летний холод.

Снег плотный и мокрый - к влажному лету, сухой и легкий - к сухому.

Солнце в туманном кругу - жди пургу.

Солнце заходит в облака - к снегопаду.