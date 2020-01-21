Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.01 – 19.01.2020)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google
13.01.2020 – 19.01.2020
С Крещением
Великий православный праздник Крещение Господне празднуется ежегодно 19 января.
Что нужно сделать на Крещение 2020
Щедрик щедрик щедрiвочка
Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
Гончарук
Фильмы 2019 рейтинг
Самые популярные фильмы и сериалы 2019
Рома – Ювентус
Скажене весілля 2
Старий новий рік
Макгрегор Серроне бой
Оушен плаза
В Киеве возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.
Посівалки
Алексей Гончарук
Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.
Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".
Михаил Мишустин
Партнер Путина по хоккею Михаил Мишустин стал премьер-министром РФ вместо Дмитрия Медведева.
Моргенштерн
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
Скажене весілля 2
Премьера картины в Украине состоялась 25 декабря 2019 года.
Форд против Феррари
Мої думки тихі
Малефисента: Владычица тьмы
Холодное сердце 2
Ведьмак
Жестокий Стамбул
Острые козырьки
Cкляна кімната
Ривердейл
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