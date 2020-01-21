Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.01 – 19.01.2020)

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 13 по 19 января 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google

13.01.2020 – 19.01.2020

С Крещением

Великий православный праздник Крещение Господне празднуется ежегодно 19 января.

Что нужно сделать на Крещение 2020

Щедрик щедрик щедрiвочка

Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году

Гончарук

Фильмы 2019 рейтинг

Самые популярные фильмы и сериалы 2019

Рома – Ювентус

Скажене весілля 2

Старий новий рік

Макгрегор Серроне бой

Оушен плаза

В Киеве возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Посівалки

Популярые персоны

Алексей Гончарук

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Михаил Мишустин

Партнер Путина по хоккею Михаил Мишустин стал премьер-министром РФ вместо Дмитрия Медведева.

Моргенштерн

Владимир Зеленский

Дмитрий Медведев

Популярные фильмы

Скажене весілля 2

Премьера картины в Украине состоялась 25 декабря 2019 года.

Форд против Феррари

Мої думки тихі

Малефисента: Владычица тьмы

Холодное сердце 2

Популярные сериалы

Ведьмак

Жестокий Стамбул

Острые козырьки

Cкляна кімната

Ривердейл

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