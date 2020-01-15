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Среда, 15.01.2020
Зеленский и Меркель обсудили авиакатастрофу самолета МАУ
Зеленский и Меркель обсудили авиакатастрофу самолета МАУ
Правительство России подало в отставку
Правительство России подало в отставку
Макгрегор сделал смелое заявление
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NK записала трек со знаменитым кубинским певцом: что из этого получилось
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (06.01 – 12.01.2020)

Смотрите фото (7)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (06.01 – 12.01.2020)
10:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 6 по 12 января 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

06.01.2020 – 12.01.2020 

Пожежа в Австралії

Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров.

Самолет МАУ

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.

Свята 2020

С Рождеством Христовым 2020: лучшие колядки на украинском языке

Колядки 2020 слухати

З Різдвом картинки

Голландии больше нет

С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства.

Скажене весілля 2

США Иран

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Операция колибри

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Андрей Павленко

Почти два года хирург-онколог Андрей Павленко боролся с раком желудка и рассказывал об этом в своем блоге.

Но 1 января 2020 года Павленко опубликовал на своей странице в фейсбуке прощальный пост. Он сообщил, что болезнь оказалась коварной и ее развитие в течение последних двух месяцев не оставило ему шансов на выздоровление. 5 января супруга онколога Анна Гегечкори сообщила изданию «Такие дела» о его смерти.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, обратился к украинскому народу по поводу ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.

Принц Гарри

Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл.

Василий Ломаченко

Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео).

Моргенштерн

Состоялась долгожданная премьера обновленной версии совместного трека Клавы Коки и Моргенштерна «Мне пох». Ребята решили записать песню в акустическом варианте, чтобы сделать ее настроение более нежным и романтичным.

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Скажене весілля 2

Вышел в прокат украинский фильм "Скажене весілля 2".

Операция “Колибри”

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

Форд против Феррари

Малефисента: Владычица тьмы

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Ведьмак

После премьеры сериала создатели ленты решили поделиться фрагментами из-за кулис съемок.

В сети появился ролик о том, как снимались экшен-сцены в сериале "Ведьмак" от Netflix, премьера которого состоялась 20 декабря. Видео на своем YouTube-канале опубликовала одна из постановщиц трюков Люси Унгер (ее можно увидеть в кадре на 32 секунде).

Новенька

Викинги 6 сезон

Жестокий Стамбул

Острые козырьки

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Все по теме:

Google, Принц Гарри, Владимир Зеленский, Ведьмак, Василий Ломаченко, Моргенштерн, Андрей Павленко, Самолет МАУ, Гугл тренды, Скажене весілля 2, Колядки 2020.
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