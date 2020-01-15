Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (06.01 – 12.01.2020)

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.
06.01.2020 – 12.01.2020
Пожежа в Австралії
Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров.
Самолет МАУ
Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.
Свята 2020
С Рождеством Христовым 2020: лучшие колядки на украинском языке
Колядки 2020 слухати
З Різдвом картинки
Голландии больше нет
С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства.
Скажене весілля 2
США Иран
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Операция колибри
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
Андрей Павленко
Почти два года хирург-онколог Андрей Павленко боролся с раком желудка и рассказывал об этом в своем блоге.
Но 1 января 2020 года Павленко опубликовал на своей странице в фейсбуке прощальный пост. Он сообщил, что болезнь оказалась коварной и ее развитие в течение последних двух месяцев не оставило ему шансов на выздоровление. 5 января супруга онколога Анна Гегечкори сообщила изданию «Такие дела» о его смерти.
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, обратился к украинскому народу по поводу ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.
Принц Гарри
Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл.
Василий Ломаченко
Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео).
Моргенштерн
Состоялась долгожданная премьера обновленной версии совместного трека Клавы Коки и Моргенштерна «Мне пох». Ребята решили записать песню в акустическом варианте, чтобы сделать ее настроение более нежным и романтичным.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
Скажене весілля 2
Вышел в прокат украинский фильм "Скажене весілля 2".
Операция “Колибри”
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Форд против Феррари
Малефисента: Владычица тьмы
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
Ведьмак
После премьеры сериала создатели ленты решили поделиться фрагментами из-за кулис съемок.
В сети появился ролик о том, как снимались экшен-сцены в сериале "Ведьмак" от Netflix, премьера которого состоялась 20 декабря. Видео на своем YouTube-канале опубликовала одна из постановщиц трюков Люси Унгер (ее можно увидеть в кадре на 32 секунде).
Новенька
Викинги 6 сезон
Жестокий Стамбул
Острые козырьки