Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные

В ближайшие сутки, 25 января, холодный воздух отступит за пределы Украины, из Центральной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, поэтому ночная температура в Украине почти везде, кроме Карпат, немного повысится, дневная - почти не изменится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В субботу в восточных областях и на севере Левобережья местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица; на остальной территории - без осадков.
Карта ветров 25 января
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Карта ветров 25 января
Прогноз погоды на субботу, 25 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Львов – +4...+6, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Луцк – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Ровно – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Житомир – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Винница – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Одесса – +6...+8, переменная облачность, без осадков
Николаев – +6...+8, переменная облачность, без осадков
Херсон – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +6...+8, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +2...+4, мокрый снег
Сумы – +1...+3, мокрый снег
Полтава – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Днепр – +3...+5, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +5...+7, переменная облачность, без осадков
Донецк – +2...+4, переменная облачность, без осадков
Луганск – +2...+4, мокрый снег
Харьков – +2...+4, мокрый снег
Киев – +1...+3, переменная облачность, без осадков
Погода 25 января
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье ночью 4-9°, в горных районах до 12° мороза, днем 3-8° тепла.
В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Погода 26 января
В воскресенье, 26 января, в Украине без осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, на крайнем юге страны и в Прикарпатье 3-8° тепла.
В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.