Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:В выходные дни в Украине ожидается небольшое потепление

В ближайшие сутки, 25 января, холодный воздух отступит за пределы Украины, из Центральной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, поэтому ночная температура в Украине почти везде, кроме Карпат, немного повысится, дневная - почти не изменится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в восточных областях и на севере Левобережья местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица; на остальной территории - без осадков.

Карта ветров 25 января

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Карта ветров 25 января

Прогноз погоды на субботу, 25 января, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Львов – +4...+6, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Луцк – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Ровно – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Житомир – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Винница – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Одесса – +6...+8, переменная облачность, без осадков

Николаев – +6...+8, переменная облачность, без осадков

Херсон – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +6...+8, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +2...+4, мокрый снег

Сумы – +1...+3, мокрый снег

Полтава – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Днепр – +3...+5, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +5...+7, переменная облачность, без осадков

Донецк – +2...+4, переменная облачность, без осадков

Луганск – +2...+4, мокрый снег

Харьков – +2...+4, мокрый снег

Киев – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Погода 25 января

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье ночью 4-9°, в горных районах до 12° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Погода 26 января

В воскресенье, 26 января, в Украине без осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, на крайнем юге страны и в Прикарпатье 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.