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Суббота, 25.01.2020
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Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
07:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В выходные дни в Украине ожидается небольшое потепление

В ближайшие сутки, 25 января, холодный воздух отступит за пределы Украины, из Центральной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, поэтому ночная температура в Украине почти везде, кроме Карпат, немного повысится, дневная - почти не изменится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в восточных областях и на севере Левобережья местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица; на остальной территории - без осадков.

Карта ветров 25 января 

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

 

Карта ветров 25 января 

Прогноз погоды на субботу, 25 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +4...+6, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +6...+8, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +6...+8, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +6...+8, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +2...+4, мокрый снег

  • Сумы – +1...+3, мокрый снег

  • Полтава – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +3...+5, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +5...+7, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +2...+4, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +2...+4, мокрый снег

  • Харьков – +2...+4, мокрый снег

  • Киев – +1...+3, переменная облачность, без осадков

Погода 25 января

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье ночью 4-9°, в горных районах до 12° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Погода 26 января

Знаменательные события в истории: 25 января 2020 года

В воскресенье, 26 января, в Украине без осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, на крайнем юге страны и в Прикарпатье 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

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Погода, Солнце, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Прогноз погоды, 25 января, 26 января.
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