Итоги дня 8 марта: Мамедов в JIT, женский марш в Киеве и украинцы на "зараженном" самолете

Международную следственную группу от Украины по делу MH17 возглавил заместитель генпрокурора Мамедов.
Страны – участницы Объединенной следственной группы, расследующие трагедию рейса МН17, подписали соглашение о продлении сотрудничества.
В Амстердаме 8 марта согласовали и утвердили обновленный список членов Совместной следственной группы (JIT) от Украины. Ее возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Канада приветствует начало суда по делу МН-17.
Варшава надеется, что суд установит виновных в катастрофе МН17.
США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга".
Германия поддерживает расследование по делу МН17 и приветствует начало судебного процесса.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинок с Международным женским днем.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается ежегодно 8 марта.
Участницы "Марша женщин" в Киеве требовали ратификации Стамбульской конвенции.
На Михайловской площади в Киеве прошла акция "Марш женщин", которая уже третий год подряд проходит 8 марта.
Акции в центре Киева прошли спокойно, столкновений и провокаций допущено не было.
Главы дипломатических представительств Канады, Германии, Великобритании, Франции и Европейского Союза в Украине приняли участие в Марше за права женщин
А вот "Женский марш солидарности" в Кыргызстане прошел с провокациями и задержаниями.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 21 век должен быть объявлен столетием гендерного равноправия.
Саудовская Аравия начала ценовую войну в ответ на срыв нефтяной сделки с Россией.
Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.
В самолете, которым летела в Кишинев пациентка с коронавирусом, были украинцы.
Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, находившихся в салоне самолета в непосредственной близости от женщины, у которой обнаружен коронавирус, были граждане Украины.
Хабиб Нурмагомедов высказался о современных боксерах.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не смог выделить лучшего боксера современности, поэтом назвал сразу четырех, среди которых два украинца.
Стали известны все участники финального турнира Кубка Дэвиса.
В рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса сборной Украины удалось отыграться со счета 0-2 и выиграть три матча подряд.
Олег Верняев уступил американскому сопернику Сэму Микулаку.
Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал серебряную награду первого этапа Кубка мира по многоборью, который проходил в Милуоки (США).
Биатлон: результаты мужского и женского масс-стартов в Нове-Место 8.03.20
Мужской масс-старт, венчавший соревновательную программу седьмого этапа Кубка мира, подарил настоящее наслаждение всем любителям биатлона – яркой и насыщенной борьбой.
Женская программа седьмого этапа Кубка мира в Чехия Нове-Место завершалась гонкой с массовым стартом.
Украинская Премьер-лига сумела удержать интригу в своем розыгрыше вплоть до последнего игрового дня первого этапа.
В рамках 22-го тура УПЛ состоялось очередное львовское дерби – встречались ПФК Львов и Карпаты.
Колос и Шахтер устроили голевую перестрелку.
Днепр-1 разгромил Мариуполь.
К 8 марта Google выпустил вдохновляющее видео, которое представляет историю этого мощного праздника.
Google посвятил свой новый дудл Международному женскому дню.
Иллюстраторы создали анимацию, которая объединяет женщин по всему миру, независимо от поколения.
Звезды отечественного шоу-бизнеса искренне поздравили всех женщин с 8 марта несмотря на то, что взгляды украинцев на этот праздник разделились.
Как знаменитости поздравляют с 8 марта, читайте в нашей подборке.
Netflix составил список фильмов и сериалов о сильных женщинах
Netflix и организация "ООН Женщины" создали коллекцию сериалов и фильмов "Because She Watched", посвященную Международному дню прав женщин.
Инсайдер обнародовал часть песни группы Little Big для Евровидения 2020.
В интернет "слили" отрывок ранее неизвестной песни российской фрик-группы Little Big, с которой она может выступить на Евровидении 2020 в Роттердаме.