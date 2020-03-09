Итоги дня 8 марта: Мамедов в JIT, женский марш в Киеве и украинцы на "зараженном" самолете

Германия поддерживает расследование по делу МН17 и приветствует начало судебного процесса.

США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малазийского "Боинга".

Варшава надеется, что суд установит виновных в катастрофе МН17.

В Амстердаме 8 марта согласовали и утвердили обновленный список членов Совместной следственной группы (JIT) от Украины. Ее возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Международную следственную группу от Украины по делу MH17 возглавил заместитель генпрокурора Мамедов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем , который отмечается ежегодно 8 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинок с Международным женским днем.

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Участницы "Марша женщин" в Киеве требовали ратификации Стамбульской конвенции.

На Михайловской площади в Киеве прошла акция "Марш женщин", которая уже третий год подряд проходит 8 марта.

Акции в центре Киева прошли спокойно, столкновений и провокаций допущено не было.

Главы дипломатических представительств Канады, Германии, Великобритании, Франции и Европейского Союза в Украине приняли участие в Марше за права женщин

А вот "Женский марш солидарности" в Кыргызстане прошел с провокациями и задержаниями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 21 век должен быть объявлен столетием гендерного равноправия.