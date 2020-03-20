В Украине возросло количество подозрений на коронавирус

Новости Украины:Виктор Ляшко сообщил, что в Украине увеличилось число подозрений на COVID-19.

Количество подозрений на коронавирус в Украине в последние дни значительно увеличилась.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

"Растет количество подозрений на коронавирусную болезнь. Все больше и больше образцов поступает в вирусологическую лабораторию на эти исследования", - сказал Ляшко.

То есть, добавил он, COVID-19 таки пришел в Украину, поэтому стоит быть осторожными, придерживаться рекомендаций медиков и власти, но при этом обязательно сохранять спокойствие.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем лаборатория уже исследовала более 700 образцов.

Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

Напомним: