В Украине возросло количество подозрений на коронавирус

Количество подозрений на коронавирус в Украине в последние дни значительно увеличилась.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.
"Растет количество подозрений на коронавирусную болезнь. Все больше и больше образцов поступает в вирусологическую лабораторию на эти исследования", - сказал Ляшко.
То есть, добавил он, COVID-19 таки пришел в Украину, поэтому стоит быть осторожными, придерживаться рекомендаций медиков и власти, но при этом обязательно сохранять спокойствие.
Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем лаборатория уже исследовала более 700 образцов.
Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.
Напомним:
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.
По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные выздоровели 84 113 человека.
На планете около 170 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.