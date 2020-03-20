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Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле

Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
10:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Министр соцполитики сообщила, что в апреле дополнительно по тысяче гривен получат те пенсионеры, чья пенсия меньше 5 тыс. грн.

Отдельные категории пенсионеров в апреле получат разовую выплату, которую ранее пообещал президент Владимир Зеленский, а в мае будет проведена индексация пенсий.

Об этом вечером 19 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

"С 1 апреля мы планируем выдать одноразовую помощь по одной тысяче гривен тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает пяти тысяч гривен. Кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью детства, социальные пенсионеры. Мы также добавляем их в эту категорию и они также получат по тысяче гривен", − уточнила министр.

 Министр социальной политики Украины Марина Лазебная добавила, что с 1 мая в Украине "проиндексируют все пенсии".

"Наша главная задача – сделать материально обеспеченными людей, которым мы сегодня советуем изолироваться, беречься, сидеть дома. У нас есть социальные работники, в Украине их 40 тыс. Они мобилизованы, инструктированы, они сегодня собирают заявки на лекарства, на продуктовые наборы, они готовы помогать оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы эту систему контролируем", – добавила Лазебная.

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Ранее в Кабмине гарантировали выплату индексированных пенсий в течение года. Соответствующая работа в правительстве начнется с первого апреля.

В связи с принятыми Кабмином ограничительными мерами, чтобы минимизировать контакты людей во время карантина, Пенсионный фонд Украины сообщил, что решить большинство вопросов можно без личных визитов в управление ПФУ. Это можно сделать, воспользовавшись онлайн-сервисами.

Напомним: 

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ПФУ, Пенсионеры, Пенсии, Марина Лазебная, Индексация пенсий, Размер пенсии, Категории пенсионеров.
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