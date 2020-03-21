Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию

В Таможенной службе пояснили, что операция по экспорту респираторов украинского производства в Испанию в начале марта была законной.
Об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook, комментируя новость об отгрузке украинских респираторов в Испанию, которую СМИ распространили сегодня, 21 марта.
"В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают с какой-то машины респираторы с Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара", - написал он.
По словам Нефедова, респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. А постановление правительства, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 года и вступило в силу после опубликования, напомнил он.
"Таможня выполняет законы. После введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу", - добавил глава ГТСУ.
Нефедов также отметил, что Украина является традиционным экспортером подобной продукции, торговля респираторами происходила в 2019-м и в 2020 году до ухудшения ситуации с короновирусом и запрета экспорта.
В то же время, по его словам, Украина сейчас активно импортирует средства индивидуальной защиты.
"При этом страна активно импортирует маски других типов - более 2 млн за 17 дней марта, например", - добавил Нефедов.
О чем речь:
В эфире телевидения Испании вышел сюжет о доставке партии медицинских респираторов из Украины.
Сюжет вышел в эфире телеканала RTVE, и в нем шла речь о нехватке защитных материалов в стране.
На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".
При этом журналисты не уточняли, какое количество респираторов было закуплено и когда это было сделано.
Напомним:
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