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Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию

Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию
17:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В ГТСУ прокомментировали ситуацию с экспортом украинских респираторов в Испанию.

В Таможенной службе пояснили, что операция по экспорту респираторов украинского производства в Испанию в начале марта была законной.

Об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook, комментируя новость об отгрузке украинских респираторов в Испанию, которую СМИ распространили сегодня, 21 марта.

"В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают с какой-то машины респираторы с Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара", - написал он.

По словам Нефедова, респираторы пересекли украинскую границу 3 и 7 марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. А постановление правительства, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 года и вступило в силу после опубликования, напомнил он.

"Таможня выполняет законы. После введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу", - добавил глава ГТСУ.

Нефедов также отметил, что Украина является традиционным экспортером подобной продукции, торговля респираторами происходила в 2019-м и в 2020 году до ухудшения ситуации с короновирусом и запрета экспорта.

В то же время, по его словам, Украина сейчас активно импортирует средства индивидуальной защиты.

"При этом страна активно импортирует маски других типов - более 2 млн за 17 дней марта, например", - добавил Нефедов.

О чем речь: 

В эфире телевидения Испании вышел сюжет о доставке партии медицинских респираторов из Украины.

Сюжет вышел в эфире телеканала RTVE, и в нем шла речь о нехватке защитных материалов в стране.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

При этом журналисты не уточняли, какое количество респираторов было закуплено и когда это было сделано.

Напомним: 

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Испания, Маски, Коронавирус, Максим Нефедов.
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