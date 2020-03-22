Разумков сообщил, что Рада передаст киевским больницам 25 автомобилей

Верховная Рада готова передать больницам Киева на время борьбы с коронавирусом еще 25 автомобилей, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Сегодня у меня был разговор со всеми руководителями комитетов, с аппаратом Верховной Рады Украины и я думаю, что в ближайшие дни Верховная Рада Украины сможет передать около 25 автомашин больницам города Киева", – сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.
Он подчеркнул, что все в парламенте понимают, что сегодня профильным больницам, которые ведут борьбу с коронавирусом машины намного важнее, чем Раде.
Напоминаем, мероприятия, связанные с несением Почетного караула Национальной гвардии у Верховной Рады, отменены из-за карантина.
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