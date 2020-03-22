Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Главные события недели: коронавирус, карантин, новый генпрокурор и другое
Главные события недели: коронавирус, карантин, новый генпрокурор и другое
Коронавирус: в ЦОЗ назвали количество инфицированных в Украине
Коронавирус: в ЦОЗ назвали количество инфицированных в Украине
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
Новолуние 24 марта 2020: что можно и нельзя делать в этот период
Что нельзя делать на новолуние 24 марта

Разумков сообщил, что Рада передаст киевским больницам 25 автомобилей

Разумков сообщил, что Рада передаст киевским больницам 25 автомобилей
23:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада передаст столичным больницам еще 25 автомобилей.

Верховная Рада готова передать больницам Киева на время борьбы с коронавирусом еще 25 автомобилей, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сегодня у меня был разговор со всеми руководителями комитетов, с аппаратом Верховной Рады Украины и я думаю, что в ближайшие дни Верховная Рада Украины сможет передать около 25 автомашин больницам города Киева", – сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

Он подчеркнул, что все в парламенте понимают, что сегодня профильным больницам, которые ведут борьбу с коронавирусом машины намного важнее, чем Раде.

Коронавирус в Украине: Во Львовской области проверяют более 20 человек

Напоминаем, мероприятия, связанные с несением Почетного караула Национальной гвардии у Верховной Рады, отменены из-за карантина.

Как сообщалось ранее:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Рада, Коронавирус, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
02 День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
03 COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания
04 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
05 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков: Готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады
Разумков: Готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады
В Сумах вводят дополнительные карантинные меры (Видео)
В Сумах вводят дополнительные карантинные меры
Режим ЧС в Венгрии могут продлить на неопределенный срок
Режим ЧС в Венгрии могут продлить на неопределенный срок
Самоизоляция при карантине: как справиться с тревожностью
Самоизоляция при карантине: как справиться с тревожностью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь