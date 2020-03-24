Епифаний о пандемии: Данный непростой период пройдем бок о бок вместе

Православная Церковь Украины (ПЦУ) готова предоставить свои помещения для больных и тех, кто нуждается в обследовании.
Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.
"Помещения, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении", - сказал он.
Митрополит подчеркнул, что так будет в епархиях по всей Украине, где есть такая возможность и необходимость.
Епифаний напомнил о временах Революции Достоинства, когда Свято-Михайловский Златоверхий собор и трапезный храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова приютили борцов за правду.
"Поэтому и данный непростой период пройдем бок о бок вместе", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.