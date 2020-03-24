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Епифаний о пандемии: Данный непростой период пройдем бок о бок вместе

Епифаний о пандемии: Данный непростой период пройдем бок о бок вместе
23:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:ПЦУ готова предоставить помещения для больных с коронавирусом.

Православная Церковь Украины (ПЦУ) готова предоставить свои помещения для больных и тех, кто нуждается в обследовании.

Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Помещения, которые есть в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении", - сказал он.

Митрополит подчеркнул, что так будет в епархиях по всей Украине, где есть такая возможность и необходимость.

Епифаний напомнил о временах Революции Достоинства, когда Свято-Михайловский Златоверхий собор и трапезный храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова приютили борцов за правду.

"Поэтому и данный непростой период пройдем бок о бок вместе", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Напомним: 

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Коронавирус, Епифаний, ПЦУ.
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