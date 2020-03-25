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Шмыгаль о коронавирусе: Мы не знаем, сколько это будет продолжаться

Шмыгаль о коронавирусе: Мы не знаем, сколько это будет продолжаться
01:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Кабмине создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы.

Представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые могут влиять на экономические вызовы, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня я провел видеоконференцию с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма" – написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале в ночь на среду.

Премьер-министр Украины отметил, что страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы.

По его мнению, платформа будет "мозговым центром", который будет разрабатывать решения по реагированию на чрезвычайные экономические проблемы.

Напомним:

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Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль.
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