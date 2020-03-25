Шмыгаль о коронавирусе: Мы не знаем, сколько это будет продолжаться

Представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые могут влиять на экономические вызовы, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня я провел видеоконференцию с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма" – написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале в ночь на среду.
Премьер-министр Украины отметил, что страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы.
По его мнению, платформа будет "мозговым центром", который будет разрабатывать решения по реагированию на чрезвычайные экономические проблемы.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
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