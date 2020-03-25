Рабинович: У экс-главы СБУ подтвержден коронавирус

У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского обнаружили коронавирус.
По непроверенной информации он находится в Александровской больнице Киева.
Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook.
"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.
Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Хорошковский болеет коронавирусом.
Сам Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, что он находится в больнице с подозрением на коронавирус.
"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил Хорошковский.
По словам источника в правительстве, как сообщают "Схемы", у Хорошковского двустороннее воспаление легких.
"Скорее всего, коронавирус, но пока не подтвержден", - отметил он.
По данным "Схем", частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта. На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы контактировал ли Хорошковский с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет".
Напомним:
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
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При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.