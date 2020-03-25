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Рабинович: У экс-главы СБУ подтвержден коронавирус

Рабинович: У экс-главы СБУ подтвержден коронавирус
04:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По данным Рабиновича, у экс-главы СБУ Хорошковского выявлен коронавирус.

У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского обнаружили коронавирус.

По непроверенной информации он находится в Александровской больнице Киева.

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook.

"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал Рабинович.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Хорошковский болеет коронавирусом.

Сам Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, что он находится в больнице с подозрением на коронавирус.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - ответил Хорошковский.

По словам источника в правительстве, как сообщают "Схемы", у Хорошковского двустороннее воспаление легких.

"Скорее всего, коронавирус, но пока не подтвержден", - отметил он.

По данным "Схем", частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта. На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы контактировал ли Хорошковский с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет".

Напомним:

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Все по теме:

Вадим Рабинович, Валерий Хорошковский, Коронавирус, Илья Кива.
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