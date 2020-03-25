Маски - нужны или нет? Минздрав расставляет точки над "i"

Медицинскую маску необходимо носить только тогда, если человек кашляет или чихает, а здоровым людям она необходима, если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19.
Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины разместило в Facebook.
В частности, Минздрав напоминает:
В разъяснении о том, как правильно пользоваться медицинской маской, Минздрав подчеркивает:
Также в Министерстве здравоохранения предупредили о правильной утилизации использованных масок:
Напомним:
18 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило заражение коронавирусом у нардепа Сергея Шахова
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус
У внефракционного нардепа Сергея Рудика также подтвердили коронавирус COVID-19.
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
В Киеве диагностированы 3 новых случая коронавируса COVID-19 , сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.