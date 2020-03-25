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Маски - нужны или нет? Минздрав расставляет точки над "i"

Маски - нужны или нет? Минздрав расставляет точки над "i"
04:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Минздрав напоминает, что медицинскую маску необходимо носить только тогда, если человек кашляет или чихает.

Медицинскую маску необходимо носить только тогда, если человек кашляет или чихает, а здоровым людям она необходима, если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19.

Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины разместило в Facebook.

В частности, Минздрав напоминает:

  • здоровым людям носить маску надо только если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19;
  • если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
  • маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
  • если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

В разъяснении о том, как правильно пользоваться медицинской маской, Минздрав подчеркивает:

  • прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
  • укройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
  • не прикасайтесь к маске во время ее ношения;
  • если надо дотронуться до маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
  • если маска станет влажной, замените ее новой;
  • не используйте маску повторно.

Также в Министерстве здравоохранения предупредили о правильной утилизации использованных масок:

  • осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
  • немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
  • тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.

Напомним:

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Минздрав, Коронавирус, Медицинские маски.
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