"Наша международная валюта": Аваков рассказал, чем Украина поможет странам, страдающим от коронавируса

Украина поможет Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, поставками этилового спирта, на основе которого изготавливают дезинфицирующие средства.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
Он напомнил, что недавно на заседании правительства было принято решение о запрете экспорта спирта, на основе которого изготавливают все дезинфицирующие средства.
"Также принято решение открыть все спиртзаводы, и они будут работать в полной мере. Это необходимо каждому, и скоро эти дезинфекторы будут у каждого по доступной цене", - сказал министр.
По его словам, после насыщения внутреннего рынка, экспорт спирта разрешат, чтобы помочь Италии и другим странам в обеспечении дезинфицирующими средствами.
"И это (спирт - ред.) - наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами", - добавил Аваков.
Напомним:
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