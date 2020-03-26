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"Наша международная валюта": Аваков рассказал, чем Украина поможет странам, страдающим от коронавируса

"Наша международная валюта": Аваков рассказал, чем Украина поможет странам, страдающим от коронавируса
05:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина поможет поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса.

Украина поможет Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, поставками этилового спирта, на основе которого изготавливают дезинфицирующие средства.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Он напомнил, что недавно на заседании правительства было принято решение о запрете экспорта спирта, на основе которого изготавливают все дезинфицирующие средства.

"Также принято решение открыть все спиртзаводы, и они будут работать в полной мере. Это необходимо каждому, и скоро эти дезинфекторы будут у каждого по доступной цене", - сказал министр.

По его словам, после насыщения внутреннего рынка, экспорт спирта разрешат, чтобы помочь Италии и другим странам в обеспечении дезинфицирующими средствами.

"И это (спирт - ред.) - наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами", - добавил Аваков.

Напомним: 

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МВД, Спирт, Арсен Аваков, Коронавирус.
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