Количество пассажиров в общественном транспорте: Кабмин увеличил допустимое число

Новости Украины:В связи с введением карантина в Украине Кабмин изменил допустимое количество пассажиров в общественном транспорте.

Кабинет министров изменил правила перевозки в общественном транспорте на время карантина, разрешив перевозить половину от установленного числа мест для сидения, тогда как ранее существовало ограничение в десять пассажиров.

Соответствующее постановление, принятое на вчерашнем заседании Кабмина, опубликовано на правительственном портале.

"Количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах, при условии перевозки людей в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий", - сказано в тексте постановления.

Напомним: