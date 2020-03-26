Военная помощь США: Минобороны хочет усовершенствовать полученные катера

Новости Украины:В Украине Минобороны планирует усовершенствовать полученные катера США.

Минобороны Украины хочет усовершенствовать полученные в рамках военной помощи США катера Island. Но пока от американской стороны формального разрешения не получили.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на источники в Минобороны.

"Такое документально подтвержденное согласие действительно нужно, учитывая необходимость соблюдения процедур, определенных Соединенными Штатами", – сказал собеседник изданию.

Отмечается, что катера хотят модернизировать ради лучших разведывательных и ударных функций: установление ряда дополнительных систем, которые улучшат возможность обнаружения вражеских объектов.

В Украине надеются получить разрешение в ближайшее время Средства на совершенствование катеров предусмотрены в государственном оборонном заказе 2020.

Как сообщалось ранее, госпредприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало для потребностей Министерства обороны Украины очередную партию из 6 единиц танков Т-64.

Напомним: