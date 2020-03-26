Военная помощь США: Минобороны хочет усовершенствовать полученные катера

Минобороны Украины хочет усовершенствовать полученные в рамках военной помощи США катера Island. Но пока от американской стороны формального разрешения не получили.
Об этом пишет Defense Express со ссылкой на источники в Минобороны.
"Такое документально подтвержденное согласие действительно нужно, учитывая необходимость соблюдения процедур, определенных Соединенными Штатами", – сказал собеседник изданию.
Отмечается, что катера хотят модернизировать ради лучших разведывательных и ударных функций: установление ряда дополнительных систем, которые улучшат возможность обнаружения вражеских объектов.
В Украине надеются получить разрешение в ближайшее время Средства на совершенствование катеров предусмотрены в государственном оборонном заказе 2020.
Как сообщалось ранее, госпредприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало для потребностей Министерства обороны Украины очередную партию из 6 единиц танков Т-64.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.