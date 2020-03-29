Ляшко: Возбудитель коронавирусной болезни не передается аэрогенным путем

Всемирная организация здравоохранения выпустила обновление по механизмам передачи коронавирусной болезни.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.
Он отметил, что ВОЗ не меняет свою позицию и пути передачи болезни остаются такими, как были - капельный и контактный.
"Всемирная организация здравоохранения вчера выпустила обновление по механизмам передачи коронавирусной болезни. Ключевая вещь, что ВОЗ не меняет свою позицию. Пути передачи остаются такими как были - воздушно-капельный и контактный. В том числе когда мы говорим о воздушно-капельном, в первую очередь это капельный. Возбудитель коронавирусной болезни не передается аэрогенным путем. То есть он передается только в капельках, капельки большого размера, которые сразу оседают на поверхности, и через эти поверхности, когда человек контактирует руками и затем притрагивается к слизистой, может попасть в организм человека и инфицировать этого человека ", - сказал Ляшко.
Он отметил, что нужно направлять все усилия на предотвращение возникновения болезни именно из-за капельного механизма передачи.
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