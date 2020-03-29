Коронавирус в Украине: Нацсовет обратился к медиакомпаниям

Новости Украины:Нацсовет призывает телекомпании обеспечить субтитры или сурдоперевод информации о Covid-19.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рекомендует отечественным медиа обеспечить субтитрование или сурдоперевод выпусков новостей и выступлений представителей органов власти по вопросам распространения коронавируса Covid-19, а также введенных в Украине мер противодействия ему.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный совет обращается к общенациональным, региональным и местным телекомпаниям с просьбой найти возможности для обеспечения информирования глухих и слабослышащих людей жизненно необходимой информацией о чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране", - отмечается в сообщении.

В Нацсовете напомнили, что в 2010 году в Украине вступила в силу Конвенция о правах инвалидов. В частности, в ней говорится о праве на свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору всеми формами общения. Для реализации этого права этот международный документ предлагает побудить СМИ и частные предприятия, предоставляющие услуги широкой аудитории, в том числе через Интернет, к предоставлению информационных услуг в доступных и пригодных для инвалидов форматах.

"Угрозы, которые несет пандемия Covid-19, касаются каждой страны и каждого человека, ведь перед ними все равны, и чтобы противостоять этому глобальному вызову, нужно объединять усилия и по возможности выполнять важные функции", - призывает регулятор.

Напомним: