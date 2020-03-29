Covid-19 в Украине: в Минздраве назвали наиболее часто болеющую категорию населения

По состоянию на 29 марта в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 - это люди в возрасте от 31 до 40 лет, сообщается на страничке Минздрав.
"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", - заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших COVID-19.
Развернутая статистика заболевания по возрастным группам в настоящее время такова:
Напомним:
По состоянию на 10:30 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.
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