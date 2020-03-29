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Covid-19 в Украине: в Минздраве назвали наиболее часто болеющую категорию населения

Covid-19 в Украине: в Минздраве назвали наиболее часто болеющую категорию населения
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине Covid-19 чаще болеют граждане в возрасте от 31 до 40 лет.

По состоянию на 29 марта в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 - это люди в возрасте от 31 до 40 лет, сообщается на страничке Минздрав.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", - заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших COVID-19.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам в настоящее время такова:

  • От 0 до 10 лет - 5,4%;
  • От 11 до 20 лет - 4,5%;
  • От 21 до 30 лет - 12,5%;
  • От 31 до 40 лет - 22,4%;
  • От 41 до 50 лет - 20,4%;
  • От 51 до 60 лет - 21,3%;
  • От 61 до 70 лет - 11,9%;
  • От 71 до 80 лет - 1,4%;
  • От 81 до 90 лет - 0,2%.

Напомним:

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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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