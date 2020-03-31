Новый глава Минздрава - политикам: Палата инфекционной больницы равняет всех

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что Украина в борьбе с коронавирусом Covid-19 должна рассчитывать на собственные силы, а политики - заботиться не о рейтингах, а о жизни людей.
Об этом говорится в обращении министра здравоохранения Украины, опубликованном на официальной странице Минздрава в соцсети Фейсбук, в понедельник вечером.
"Посмотрите на мировую статистику. С момента появления первых больных коронавирусом и до отметки в 100 тыс. Прошло два месяца. А от 300 до 400 000 - всего лишь три дня. Еще раз - три дня. И плюс 100 тыс. Больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 тыс. инфицированных ", - отметил Степанов.
По мнению министра, в борьбе с коронавирусом страна должна рассчитывать на собственные силы - свою армию и своих медиков.
Глава Минздрава отметил, что для отметил, что на первом месте сегодня для власти должны быть жизнь людей.
"Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях, собственных амбициях. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер, или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех", - отметил глава Минздрава.
Напомним:
В Украине насчитывается 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, и 13 летальных случаев от нее.
В Украине карантинный режим ежедневно обеспечивают около 18 тысяч правоохранителей.
В Украину из Южной Кореи прибыло 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.
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