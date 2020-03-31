"Как во всей Европе": Аваков допускает, что карантин в Украине затянется

Карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Украинская правда".
Он предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии".
На просьбу уточнить, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или дополнительных 2 месяцах, Аваков ответил: "До второй половины мая, думаю".
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