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Как будут доплачивать украинским медикам во время эпидемии COVID-19

Как будут доплачивать украинским медикам во время эпидемии COVID-19
08:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Какие надбавки и зарплаты обещают украинских медработникам в период эпидемии COVID-19.

В Украине продолжает расти количество больных коронавирусом. При этом периодически появляется информация о случаях заболевания среди медицинских работников или их увольнении из-за слишком высокого риска в условиях дефицита средств защиты и низкой оплаты труда. 

Как в Украине изменится зарплата врачей, работающих с больными COVID-19?

По данным государственной службы статистики Украины, в феврале 2020 года размер средней зарплаты медицинских работников был одним из самых низких в стране – 7 471 грн (средняя заработная плата в Украине – 10 847 грн).

С 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы, который, в частности, меняет систему начисления оплаты медикам-специалистам. Так же, как и на "первичке", здесь "деньги пойдут за пациентом".

На первичном звене полностью перейти на такую модель удалось за один год. Для специализированной помощи это не будет так быстро – в Минздраве прогнозировали переход за два-три года.

Пока же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медики, которые задействованы в лечении коронавируса, получат надбавки до 300%. Другие – до 200%. Он отметил, что, поскольку большинство украинских больниц заключили договоры с НСЗУ, то они будут полностью профинансированы оттуда.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с апреля медикам увеличат оплату труда. 

"Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев",– пояснил Зеленский.

Кроме того, 23 марта Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые занимаются лечением COVID-19.

Также, медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

Тем временем в некоторых городах Украины уже объявили о доплате медикам, которые лечат больных коронавирусом. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил о надбавках в размере от 5 до 10 тысяч гривен для врачей инфекционных отделений, которые спасают киевлян от вируса. По его словам, эти деньги медики получат уже в апреле. В целом на доплаты врачам выделили 894 миллиона гривен (речь идет обо всех специализированных медучреждениях).

Мэр Львова Андрей Садовый тоже распорядился, чтобы все врачи и медсестры, которые будут работать с пациентами, больными COVID-19, получили дополнительно по 10 тысяч гривен. Независимо от того, больница городского подчинения, или областного.

Какие еще предусмотрены "бонусы" для врачей?

Кроме повышения надбавок к заработной плате медикам, которые работают с больными коронавирусом, обещают питание, в определенных случаях – проживание в отеле и бесплатный проезд на такси.

Например, в Черкассах для таких врачей ввели особый режим работы. Они работают семь дней подряд. Затем их проверяют на наличие COVID-19. После чего медики неделю отдыхают. Все время они живут в одном из черкасских отелей – для минимизации риска для членов семей. Такую практику вводят и некоторые больницы в других регионах.

Минздрав, кроме полноценного питания для медиков, отмечает, что в учреждениях будут оборудованы комнаты отдыха для работников полиции.

Из-за ограничений в общественном транспорте в крупных городах Украины, врачей вызвались бесплатно возить несколько служб такси. А украинцы запустили в сети флешмоб под названием "Подвези медика".

Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется

Инициаторы уверяют: это – важно, ведь таким образом вы тоже помогаете спасать жизни людей. Врачи при этом соблюдают общие правила безопасности, одеты в медицинские маски, поэтому их бояться не стоит. А постоянных зарегистрированных водителей обеспечивают антисептиком, масками и, по возможности, топливом.

Напомним: 

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19.

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек.

На следующей неделе в Украине начнется серийное производство тестов на COVID-19 и таким образом будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории.

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Эпидемия, Врачи, Коронавирус, Зарплата врачей, Covid-19.
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