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В Мелитополе двое подростков заболели коронавирусом

В Мелитополе двое подростков заболели коронавирусом
11:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В городе Мелитополь за минувшие сутки подтвердили три новых случая инфицирования коронавирусом, два из которых обнаружили у подростков.

В Мелитополе за сутки коронавирус выявили еще у трех человек, двое из которых - подростки.

Об этом сообщила пресс-служба Мелитопольского городского совета.

"В городе Мелитополе за минувшие сутки подтверждены 3 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 2 детей 16-17 лет. Эти пациенты в настоящее время находятся дома под присмотром своих семейных врачей и получают лечение в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Все заболевшие контактировали с ранее выявленными больными COVID-19.

Всего в городе Мелитополе на 3 апреля 2020 года зарегистрированы 13 человек с подтвержденным диагнозом, 1 пациент выздоровел.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе коронавирус выявлен у главного врача одной из больниц и его заместителя, поэтому 12 медицинских работников отправили на самоизоляцию.

На всех центральных выездах из города установлены пункты пропуска, на которых дежурят медики и полиция. Температуру измеряют всем, кто въезжает в город. В случае выявления повышенной температуры и признаков болезни, информацию передают семейным врачам.

Напомним: 

По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.

В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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